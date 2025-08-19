Rafa Marín, su debut soñado con el Villarreal, la portería a cero y el sueño de la Champions

Tras siete temporadas en la cantera del Real Madrid y una cesión al Alavés, donde se estrenaba en Primera División, Rafa Marín era fichado por el Nápoles italiano por 12 millones de euros, dando un salto de calidad importante en su carrera. Con los napolitanos ganó el Scudetto, la Serie A, pero no con el protagonismo que el sevillano hubiera deseado. Y este verano surgió la opción del Villarreal CF y el de Guadajoz (19-05-2002) ni se lo pensó.

Estuvo a punto de venir en el pasado mercado de invierno, en la segunda vuelta de la campaoa 2024/25, una operación que luego se truncó. Y por fin el defensa central está cumpliendo su propósito, tener protagonismo en un club de Champions League como es el Submarnino.

Rafa Marín debutó en competición oficial con los amarillo el pasado viernes, en el triunfo ante el Real Oviedo en La Cerámica (2-0). El zaguero andaluz cumplió con creces, con personalidad a la hora de sacar el balón jugado, buen juego aéreo y sentido de la anticipación. Junto a Juan Foyth, su pareja en el eje de la zaga, contribuyó en mantener la portería a cero en el primer partido de LaLiga, algo poco habitual el pasado ejercicio.

Rafa Marín, en su debut con el Villarreal en LaLiga. / Toni Losas

Satisfacción máxima

Un debut soñado, que para Marín solo es el principio. "Siempre que se consigue una victoria, y más el primer partido de liga, es para estar contento. Este es el camino a seguir y a seguir sumando de tres en tres más en casa", explicó.

El zaguero amarillo consideró clave la solidaridad de todo el colectivo. "Es bonito superar objetivos y retos, y estamos muy contentos. Fue importante ganar en casa el primer partido y ojalá fueran todos los partidos así. El trabajo del equipo fue bueno, teníamos el objetivo muy claro y así pudo verse", argumentó.

Rafa Marín, en un entrenamiento con el Villarreal. / Villarreal CF

Ilusionado

El central está entusiasmado ante la campaña que les espera a los groguets. "Va a ser una temporada preciosa, con Liga, Champions, Copa y muchos partidos", indicó, felicitando a la afición por su apoyo. "Nuestra gente no falló y no lo hará durante todo el año. Cuando ellos nos alientan apretamos mucho más", resaltó.

Y sobre el buen hacer defensivo, fue tajante: "Es importante hacernos fuertes en casa y mantener la portería a cero". "Tenemos dos partidos seguidos en casa para empezar la liga y es importante hacer dos de dos", finalizó.