Villarreal y Minnesota acercan posturas por Oluwaseyi

El Villarreal CF es optimista ante el fichaje del delantero canadiense Tani Oluwaseyi. Tras la negativa a una primera oferta de alrededor de 3,5 millones de euros por parte de su club, el Minnesota United de la Major League Soccer de los EEUU (MLS), amarillos y estadounidenses siguen negociando.

Informes de Buchanan

Internacional absoluto por Canadá en 15 ocasiones (2 goles), el delantero de 25 años y 1.88 metros de altura reúne el perfil que requiere Marcelino García Toral para apuntalar la delantera amarilla.

Tanto el club como el propio atacante tienen informes positivos de Tajon Buchanan, compañero de selección. El groguet avala al atacante del Minnesota, el cual ya conoce el nivel como club que tiene el Submarino de boca de su compatriota. Ahora solo falta ultimar las cantidades y las variables, y zanjar la llegada de uno de los dos delanteros que le faltan a la plantilla.

Tani Oluwaseyi, internacional por Canadá y delantero del Minnesota United, es pretendido por el Villarreal. / Agencias

La operación

El propósito de los norteamericanos era una cantidad cercana a los 7 ú 8 millones de euros, mientras que el incremento groguet superaba los 5. Todo hace indicar que la operación se cerraría en cifras cercanas entre los 5 y 6 millones (siempre datos aproximados), al margen de posibles variables.

Es por ello que ya se están tramitando los temas burocráticos para el trasvase de un futbolista de la MLS a Europa, tras los cuáles se sellará definitivamente el acuerdo, que podría hacerse oficial a finales de esta semana o la próxima.

Potencia y mucha llegada

Tanitoluwa Oluwatimikhin Oluwaseyi (Abuja, 15-05-2000) suma 12 goles y 8 asistencias en 28 partidos en el presente ejercicio 2025 con el Minnesota United, mientras que con Canadá suma 15 partidos oficiales y 2 goles. El canadiense fue seleccionado por el Minnesota en el número 17 del SuperDraft de la MLS de 2022. En 2023 fue cedido al San Antonio FC, equipo de la USL Championship, donde anotó 16 goles y dio 7 asistencias, y regresó al primer equipo en 2024. Es el ariete que quiere Marcelino.