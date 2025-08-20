Informe: Las lesiones, una lacra deportiva y económica para el Villarreal y resto de clubs de LaLiga

Las lesiones comienzan a ser una plaga en el fútbol moderno. Un lastre económico para las clubs y mental para los futbolistas implicados, una lacra en la que, por desgracia, ningún club queda al margen, el Villarreal CF incluido. Pese a las mejoras en la alimentación de los deportistas de élite, la comodidad de las instalaciones en el fútbol profesional y los vanguardistas componentes de las superficies de hierba de última generación que tienen los campos de entrenamiento y de juego, los infortunios físicos no decaen, e incluso aumentan los de gravedad.

La temporada 2025/26 en Primera División arrancó con importantes novedades en cuanto a la confección de las plantillas, algunas de las cuales llegaron al inicio del ejercicio mermadas debido a las siempre temidas lesiones, en algunos casos de jugadores de notable importancia.

Marcelino saluda a Logan Costa, del Villarreal, tras ser operado. / VILLARREAL CF

Los ‘caídos’ amarillos

En el caso del Submarino, la pretemporada fue un auténtico lastre. Marcelino García Toral vio como el caboverdiano Logan Costa, zaguero de importancia capital en los esquemas defensivos del técnico asturiano, sufrió el 19 de julio una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un amistoso ante el Basilea. El central nacido en Francia pero internacional por Cabo Verde fue operado días después y estará de baja lo que resta de año.

Una situación similar a la que vivió el pasado año el hispano-marroquí Ilias Akhomach, que también sufrió una rotura de ligamentos y se perdió toda la pasada campaña desde su lesión.

Willy Kambwala, con muletas viendo un entrenamiento del Villarreal. / Villarreal CF

Asimismo, el franco-congoleño Willy Kambwala padeció una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda el 31 de julio frente al Genoa. El club confirmó que fue intervenido quirúrgicamente el 7 de agosto y que su recuperación se estima entre cuatro y cinco meses.

Un duro contratiempo para el Submarino, que fruto de ello va a tener que reforzarse probablemente con dos centrales.

La situación de Ayoze

A ello hay que añadirle la lesión de Ayoze Pérez, que sufrió un problema en un aductor en forma de rotura el mismo día y en el mismo amistoso en el que se lesionó Logan Costa, el 19 de julio en el amistoso ante el Basilea.

El atacante tinerfeño lleva un mes fuera de los rectángulos de juego y parece estar cada vez más cerca de su regreso. Este martes, en la vuelta al trabajo del conjunto a la Plana Baixa pudo verse a Ayoze junto al resto de sus compañeros en la activación inicial, en la sesión de fuerza en el gimnasio y realizando cambios de ritmo, pero no se le vio trabajando con balón.

Ayoze Pérez, en el entrenamiento de este martes del Villarreal. / Villarreal CF

El parte médico de Gerard

Y a ellos hay que sumarle Gerard Moreno, que regresará a los rectángulos de juego antes de lo previsto. El capitán del Villarreal se lesionó durante el debut en LaLiga del Submarino ante el Real Oviedo del pasado viernes al sentir un pinchazo en los isquiotibiales de la pierna izquierda y se temía lo peor.

Las primeras exploraciones hacían presagiar una pequeña rotura o microrrotura, que le hubiera tenido algo más de un mes de baja. Pero, no. Este martes, el barcelonés fue sometido a pruebas médicas para conocer el alcance real de su lesión, las cuáles determinaron que «sufre una elongación den los isquiotibiales de la pierna izquierda», según informó el club de la Plana Baixa en el parte médico oficial.

Gerard Moreno se retira lesionado durante el Villarreal-Oviedo. / Toni Losas

Corría el minuto 46, en el duelo ante el Oviedo, cuando dando un pase que terminó en córner Gerard daba un salto y se llevaba la mano a los isquiotibiales de la pierna izquierda. «Me ha dado un pinchazo», le decía a Yeremy mientras se quitaba el brazalete, ante la cara de incredulidad de Sergi Cardona.

El jugador se temió lo peor. De hecho, hizo un post en sus perfiles en redes sociales donde reconocía su frustración y desilusión ante una nueva lesión. Y reconocía que, pese a todo, seguía teniendo fuerzas para seguir luchando y que ayudaría al equipo en lo anímico.

Gerard Moreno sufre una elongación en los 'isquios' y estará unas tres semanas de baja con el Villarreal. / Villarreal CF

Por fortuna, el Killer de Santa Perpètua de Mogoda regresará antes de lo previsto, ya que se prevé que esté unas tres semanas de baja. Por ello, la idea es que el jugador regrese tras el fin de semana del parón por fecha FIFA de primeros de septiembre, días 6 y 7, y podría estar disponible para la 4ª jornada de LaLiga en la visita del Submarino al Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

28 lesiones serias

LaLiga arrancó la pasada semana con hasta 28 lesiones de importancia, de entre graves y muy graves, repartidas entre los 20 clubs de Primera División, cuatro de ellas del Villarreal. Una lacra que está pasando factura a los futbolistas como a las economías de los equipos implicados.