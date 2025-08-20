Villarreal y Minnesota alcanzan un acuerdo por Oluwaseyi: Las cifras del traspaso

Marcelino García Toral ya tiene uno de los dos delanteros que solicitó a la dirección deportiva del Villarreal CF para apuntalar la plantilla. El canadiense Tani Oluwaseyi se convertirá en los próximos días oficialmente en nuevo jugador del Submarino tras el acuerdo alcanzado este miércoles entre la entidad de la Plana Baixa y su club de origen, el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, al cual solo le restan unos flecos y trámites burocráticos para darle oficialidad.

Como indicó Mediterráneo este pasado martes, las posturas entre ambas partes se habían acercado, tras una primera negativa de los Loons a una oferta grogueta de más de 3,5 millones de euros.

Tani Oluwaseyi, internacional por Canadá y delantero del Minnesota United, es pretendido por el Villarreal. / Agencias

Las cifras de la operación

El club estadounidense solicitaba 8 millones de euros y finalmente la operación va a cerrase en 6 millones, cediendo algo cada una de las partes. Por dicho motivo, este miércoles ya se ha producido el acuerdo verbal y comenzaron a redactarse los contratos para el traspaso del jugador de la Concacaf a la UEFA, al ser una transacción de diferentes confederaciones.

Con todo ello, se prevé que el futbolista internacional absoluto por Canadá llegue a Vila-real la próxima semana. El acuerdo con Oluwaseyi ya estaba cerrado desde la pasada semana. El delantero centro canadiense pero nacido en Nigeria firmará por cinco próximas temporadas.

El Villarreal va a fichar a Tani Oluwaseyi, internacional por Canadá. / Agencias

Potencia y gol

Tanitoluwa Oluwatimikhin Oluwaseyi (Abuja, Nigeria, 15-05-2000) suma 12 goles y 8 asistencias en 28 partidos en 2025 con el Minnesota United, mientras que con Canadá tiene 15 partidos oficiales y 2 goles. El canadiense fue seleccionado por el Minnesota en el número 17 del SuperDraft de la MLS de 2022. En 2023 fue cedido al San Antonio FC, equipo de la USL Championship, donde anotó 16 goles y dio 7 asistencias, y regresó al primer equipo en 2024. El Villarreal ficha potencia y gol para su delantera.