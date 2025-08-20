Yeremy Pino y su madurez en el Villarreal: "Vamos a luchar por todo"

Sigue teniendo la misma cara de niño que cuando hace cinco años debutó en el primer equipo. No era ni mayor de edad. Ahora, con 22 para 23 (los cumple el próximo 20 de octubre), Yeremy Pino afronta su sexta temporada en el primer equipo del Villarreal CF ya como un referente y, por primera vez, siendo uno de los capitanes.

El extremo canario (Las Palmas, 20-10-2002) está alcanzando la madurez deportiva muy joven en un Submarino que, como él, sueña a lo grande, en una "ilusionante campaña con la Champions League como gran reto".

Ese es el propósito del grancanario, el cuajar una buena campaña en la máxima competición continental y a la vez rendir tanto en LaLiga como en la Copa del Rey. Tras competiciones que "tenemos ganas de afrontar sin renunciar a nada". "Vamos a luchar por todo", confesó este miércoles en su evaluación del inicio de ejercicio.

Yeremy Pino, durante la rueda de prensa de este miércoles en la Ciudad Deportiva del Villarreal. / Ismael Mateu

Su capitanía

Un futbolista que siente la responsabilidad de ser uno de los pesos pesados del vestuario groguet. "Es un orgullo ser capitán. Siempre me he sentido importante. Los veteranos me arroparon desde el primer momento que llegué al primer equipo. Yo intento hacer lo mismo ahora con los nuevos", expuso.

A su vez, no ocultó que los jugadores miran de reojo a la selección española, aunque ahora mismo no sea su prioridad. "Es año de Mundial, pero lo importante es hacer las cosas bien, a nivel individual y colectivo. Son tres competiciones. Hay que centrarse eso y luego lo que tenga que venir ya vendrá", añadió.

Yeremy Pino es un ídolo para la afición del Villarreal. / Villarreal CF

La primera victoria

Yeremy destacó la satisfacción en el vestuario tras el primer triunfo de LaLiga ante el Oviedo. "Estamos muy contentos por haber ganado en casa el primer partido. Nos da confianza para los partidos que quedan antes del parón y para seguir ganando", reconoció.

Las lesiones

Un triunfo que dejó el lastre de una nueva lesión, la de Gerard Moreno, que finalmente estará tres semanas de baja. "Es jodido para el grupo perder a jugadores tan importantes. Es parte del fútbol. Les deseamos una pronta recuperación para que nos puedan ayudar lo antes posible. También tenemos una plantilla muy amplia para afrontar este inicio de temporada", indicó el canario.

Su posición

El atacante groguet acepta el reto de tener más protagonismo si cabe y jugando por la banda izquierda: "La responsabilidad es bonita. Los últimos siete partidos del año pasado jugué ahí. Ahora tengo la oportunidad de jugar ahí. Me siento cómodo y con mucho potencial. Espero poder sacarlo todo y ayudar al equipo".

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, abraza a Yeremy Pino. / Villarreal CF

Y al respecto de dicha nueva posición, ahora perfilado en banda izquierda tras la salida de Álex Baena, valora positivamente su nuevo rol: "Cada entrenador tiene su estrategia. Yo me adapto a lo que pide el entrenador. Al final, mi mejor versión ofensiva es a medida que me encuentre más cómodo, aparezca más en área".

"He hecho trabajo sucio, más defensivo por la derecha. Pero ahora tengo la oportunidad de demostrar mi mejor versión y de brillar en la izquierda", argumentó.

Seguir ganando y jugando bien

Para Yeremy, el inicio del campeonato es determinante para el devenir de la campaña: "Es importante ganar estos dos primeros partidos en casa. A ver si nos da confianza para el tercero, antes del parón. Vamos a ir con todo lo que tenemos para ganar los tres puntos y empezar bien la temporada".

"El objetivo no solo es hacer buenos números. Es crear ocasiones. Hay que crear más ocasiones. Tengo que guardar energías para atacar. Tengo el chip de ayudar mucho al lateral y tengo que centrarme un poco más en atacar. Lo haré poco a poco. Tengo que aportar más en ataque", recalcó.

Yeremy Pino, durante la rueda de prensa de este miércoles en la Ciudad Deportiva del Villarreal. / Ismael Mateu

Nombres propios

Un Yeremy que tuvo palabras de elogio para su excompañero Álex Baena y no quiere comparaciones: "Es un jugador con un pie increíble. Yo soy más de movimiento y espacio. Baena es de los mejores jugadores del mundo. Es un creador fantástico. Pero puedo hacer muchas cosas mejores, incluso. Somos perfiles distintos".

También echó una lanza en favor del capitán groguet, Gerard Moreno, y de otro de los delanteros top del equipo, Ayoze Pérez, ahora lesionado. "Es un jugador muy importante. Gerard nos da mucho juego arriba. Para mí es el mejor. Espero que la lesión sea poca cosa. Ha pasado años difíciles. Y Ayoze esperarlo porque está ya en la recta final de su recuperación. Esperemos que vuelva y meta muchos goles y poder disfrutarlo", destacó.

Y aplaudió el esfuerzo del canterano Etta Eyong. "Tenemos buena delantera. Jugadores muy importantes y desequilibrantes arriba. Hay gente importante en el club. Etta, Nico (Pepe), Tajon (Buchanan). Futbolistas que tienen la confianza del entrenador. Vamos a ayudarle a que saque su mejor versión", dejó constancia.

El internacional español Yeremy Pino, durante un análisis físico con el Villarreal. / Villarreal CF

Los retos y la Champions

Por último, hizo balance a lo que espera en LaLiga y en una competición tan apetecible como la Liga de Campeones: "Me centro en repetir la cuarta plaza y hacer un buen año de Champions. Las cifras son importantes para mí, pero prefiero centrarme en trabajar mucho cada día y así los goles y asistencias llegarán".

Sobre la nueva Champions, indicó que están esperanzados: "Lo afrontamos con motivación. Creo que será una temporada muy buena. Vamos a luchar por todos. Vamos a aprender a competir cada tres días. Y a partir de ahí centrarnos en ganar partidos. Seguro que hacemos una buena temporada".

Y terminó con un deseo en la máxima competición continental: "Me gustaría poder jugar contra el Liverpool. Me perdí el partido de semifinales. Pero lo que ilusiona es jugar aquí en casa contra grandes equipos". "Es una gran experiencia y la tenemos que disfrutar", finalizó el joven capitán de 22 años.