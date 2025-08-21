La amistad de Renato Veiga con Thierno Barry, ¿clave para su llegada el Villarreal?

Llegó el miércoles por la noche a València y ha sido este jueves cuando ha pasado el correspondiente reconociento médico del Villarreal CF en un centro de la capital del Turia. Renato Veiga (Lisboa, 29 de julio de 2003), el flamante último fichaje del Submarino para la temporada 2025/26, tenía claro desde el primer momento que la opción de recalar en el club de la Plana Baixa era buena para él y, por eso, dijo 'sí' desde el instante en que el cuadro amarillo se interesó por él.

Faltaba que los dos clubs, el Villarreal y el Chelsea, llegaran a un acuerdo porque los ingleses pedían una elevada cantidad y los villarrealenses no estaban dispuestos a pagar tanto. Y este compromiso entre todas las partes llegó el miércoles (24,5 millones más otros 5 millones en variables muy complicadas de que se cumplan), provocando que el central zurdo portugués viajara rápidamente a España para cerrar su nuevo contrato para las próximas siete temporadas.

El jugador, botas en mano, se ha desplazado a Vila-real para ponerse lo antes posible a las órdenes de Marcelino García Toral y conocer a sus nuevos compañeros. Un plantel que le recibirá con los brazos abiertos, pero en el que no estará su amigo Thierno Barry.

Renato Veiga conquistó con Portugal la UEFA Nations League ganando la final a España el pasado mes de junio. / Agencias

Veiga y Barry se conocen desde hace alguna temporada. Concretamente, el portugués y el francés coincidieron en la campaña 2023/24 en el FC Basilea suizo, y desde entonces mantienen una buena relación. Tanto es así, que el propio Barry no dudó en darle la bienvenida a su exequipo al internacional por Portugal, de 22 años, con una publicación en sus redes sociales:

Números de futuro

Aquella temporada, Veiga participó en 23 partidos de la Super League (la primera división suiza), con dos goles y una asistencia; y tres en la Swiss Cup, y a la conclusión de aquella campaña fue fichado por el Chelsea, donde la pasada campaña participó en 16 encuentros, con dos goles.

Barry, exjugador groguet desde el pasado mes de julio, en aquella temporada 2023/24 con Veiga como compañero, tuvo un gran protagonismo: 35 partidos de liga (nueve goles y cinco asistencias), 1 en copas nacionales, la Swiss Cup, (dos goles) y otro en copas internacionales (un gol), en este caso, en la clasificación para la Conference League.

No sería descabellado, por lo tanto, pensar que Veiga le habrá preguntado al que fuera su compañero en tierras suizas por cómo es el día a día en el Submarino, al que llega por petición expresa de Marcelino y en el que se convertirá en el fichaje más caro de la historia del club que preside Fernando Roig.

¿Por qué le deja salir el Chelsea finalmente?

El Chelsea necesita cuadrar sus cuentas y tener un balance neutro o positivo cuando acabe la ventana de fichajes para evitar una sanción por parte de la UEFA, lo que facilita que traspasos como el inminente de Renato Veiga al Villarreal. Los 'Blues' recibieron una sanción de 31 millones por parte de la UEFA en julio por romper las reglas del 'fair play' financiero, además de ser avisados que si era reincidentes en los próximos cuatro años tendrían que pagar 60 millones adicionales.

La UEFA también les advirtió que no podrían inscribir a jugadores en competiciones UEFA (el Chelsea disputa la Champions League) si no acababan en positivo o en neutro este mercado de fichajes. Es decir, su balance de compras y ventas tiene que ser el mismo o positivo.

Los de Enzo Maresca se han gastado 280 millones de euros en fichajes, incluyendo los de Joao Pedro (64), Jamie Gittens (56), Jorrel Hato (44) y (Liam Delap (35), mientras que han ingresado 231 a la espera de embolsarse los 30 millones por la venta de Renato Veiga al Villarreal, acuerdo que se oficializará antes de que acabe esta semana.

Renato Veiga, central portugués del Chelsea que estuvo cedido en la Juventus que interesa al Villarreal. / Agencias

Esto deja al Chelsea en un balance de -20 millones, por lo que otros jugadores tendrán que salir de Stamford Bridge, especialmente si los 'Blues' continúan con su interés de fichar a Alejandro Garnacho, al que el Manchester United no dejará salir por menos de 50 millones.

El Chelsea espera hacer caja con Raheem Sterling, Nicolas Jackson (exjugador del Villarreal), Christopher Nkunku, Axel Disasi, Carney Chukwuemeka, David Datro Fofana y Ben Chilwell.