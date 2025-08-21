Ayoze, Foyth, Pepe y Denis Suárez, los otros nombres propios del Villarreal

El Villarreal CF fichó a dos futbolistas de una tacada este pasado miércoles, dos jugadores de primer nivel para reforzar al equipo de Marcelino García Toral en la temporada del regreso a la Champions League.

El club de la Plana Baixa abonará 24,5 millones de euros más otros 5 millones en variables (muy difíciles de que se produzcan) al Chelsea londinense por Renato Veiga, el fichaje más caro de la historia del Submarino, el cual se espera oficializar este jueves.

El Villarreal echa el resto por Renato Veiga, central portugués del Chelsea. / Agencias

A su vez, la entidad amarilla llegó a un acuerdo con el Minnesota United, de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, por el traspaso del delantero centro internacional canadiense Tani Oluwaseyi por 6 millones de euros, un ariete de plenas garantías.

Pero no solo ellos son los nombres propios que dejóla actualidad grogueta este miércoles. Así, Ayoze Pérez, Juan Foyth, Nicolas Pepe y Denis Suárez tuvieron su cota de protagonismo, así como el Villarreal Femenino, que ya tiene rival en la primera eliminatoria de la Copa de la Reina.

Fernando Roig (d), presidente del Villarreal CF, saluda a Denis Suárez en la ofrenda a los patronos. / Kmy Ros

Denis Suárez, el Celta dice "no"

El destino de Denis Suárez no será Vigo. El agente del futbolista negociaba con el Celta el regreso del centrocampista del Villarreal, pero el club vigués desestimó la opción. Con la llegada de Borja Iglesias y no poder dar salida a Cerni y Aidoo, el Celta tiene todas las fichas ocupadas y ha alcanzado el límite salarial, por lo que oficialmente ha dado por cerrado el mercado.

Juan Foyth, en La Cerámica cuando se anunció su renovación con el Villarreal CF. / Villarreal CF

¿Quiénes no se entrenaron el miércoles?

El Villarreal CF siguió preparando en la matinal de ayer el partido de este domingo en La Cerámica ante el Girona (19.30 horas). Con Gerard Moreno lesionado y Ayoze Pérez todavía al margen, Marcelino no quiso que Juan Foyth y Nicolas Pepe forzaran la máquina. Por dicho motivo, y por gestión de cargas, ambos se ejercitaron de manera parcial para preservarlos.

Ayoze Perez 10.jpg / Villarreal CF

Villarreal Femenino, en la Copa

A su vez, este miércoles tuvo lugar el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa de la Reina 2025/26, donde el Villarreal femenino, que milita en Primera Federación (Segunda División) se medirá al Alba Fundación, de la misma categoría que las groguetas.

La eliminatoria se disputará a partido único en el Mini Estadio de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza entre el 9 y el 11 de septiembre próximos.