Arnau Tenas, objetivo para la portería del Villarreal

Arnau Tenas es el objetivo principal del Villarreal CF para la portería. El Submarino aborda la contratación del guardameta del PSG para reforzar el marco, en el contexto de una temporada que incluye Champions. Es decir, máxima exigencia.

Nacido en Vic hace 24 años, Arnau Tenas se formó en la cantera del FC Barcelona y es uno de los porteros con mayor proyección del fútbol español. Internacional en las categorías inferiores, el guardameta firmó por el PSG en el verano del 2023. En el club parisino ha estado dos temporadas a la sombra de Gianluigi Donnarumma, uno de los mejores porteros del mundo. Tenas ha disputado siete encuentros en la Liga francesa y otro de Copa.

Arnau Tenas festeja la Champions con Luis Enrique. / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

La llegada al equipo de Luis Enrique del guardameta francés Lucas Chevalier (el PSG pagó 55 millones de euros al Lille) le cierra aún más las puertas a la titularidad en el actual campeón de la Champions, por lo que a Tenas le interesa un cambio de aires para seguir progresando como futbolista.

Además, Arnau Tenas fue el portero titular en los Juegos Olímpicos de París, por delante de Joan García, el actual portero del FC Barcelona. España se proclamó campeona.

Movimientos colaterales

La hipotética llegada de Arnau Tenas podría conllevar la salida de uno de los actuales guardametas del primer equipo del Villarreal. El brasileño Luiz Júnior fue el titular en la primera jornada de Liga, en la que se ausentó el español Diego Conde. Como fuere, el equipo de Marcelino García Toral busca elevar el nivel de una posición que se considera clave.

La posible llegada de Arnau Tenas podría no ser el único movimiento del Villarreal en la recta final del mercado veraniego. El Crystal Palace, de la Premier League, habría contactado con el Villarreal para conocer las condiciones de un posible traspaso de Yeremy Pino, según recogía ayer la prensa inglesa. Eso sí, el extremo canario, uno de los capitanes del Submarino esta temporada, no tendría intención alguna de salir y el club ‘groguet’ remitió a los ingleses a la cláusula del jugador, que es de 80 millones de euros.

Otra salida

El que parece sí que saldrá de la disciplina amarilla en los próximos días (el mercado acaba el lunes 1 de septiembre) es el lateral diestro Adrià Altimira, quien estuvo cedido el curso pasado en el Leganés y por el que meses atrás preguntó el Girona.

Nico Jackson, una opción

Nicolas Jackson, delantero del Chelsea que podría estar en la agenda del Villarreal, no está citado para el partido de Premier League contra el West Ham United a la espera de que solucione su futuro. El delantero senegalés no cuenta para Enzo Maresca y tratan de recolocarle en los diez días que quedan de mercado. Estuvo en el Submarino de 2019 a 2023.