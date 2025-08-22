Un calvario de 274 días para Ilias Akhomach

El fútbol tiene un lado oscuro que salpica a muy pocos, pero al que le toca le deja en el más absoluto de los ostracismos. Es la inactividad de las lesiones de larga duración, ese duro proceso de recuperación que te borra del mapa, te saca de los focos, de las alineaciones y hasta la mayoría de la gente se olvida de ti. Pero los deportistas de élite están hechos de otra pasta y cuando caen, se levantan.

Es el caso de Ilias Akhomach, que volvió a jugar al fútbol el pasado día 10 de agosto en el Trofeo de la Cerámica tras nueve meses lesionado de la rodilla derecha. Fueron 274 días de calvario, de penitencia, de mucho sacrificio y de capacidad de superación.

No pudo debutar en el estreno del presente campeonato liguero del pasado viernes ante el Real Oviedo en el Estadio de La Cerámica, en la victoria por 2-0, pero está como loco por volver, asegurando que se vio muy bien y que se llevó una gran alegría.

Ayoze Pérez, Gerard Moreno, Logan Costa, Ilias Akhomach y Willy Kambwala ha sufrido lesiones en el Villarreal. / Villarreal CF

En dicho regreso, en el que jugó cerca de 20 minutos, se sintió «aliviado». «Sentí una alegría tremenda tras tanto tiempo», confiesa con el rostro sonriente.

El infortunio

El que fuera canterano del FC Barcelona arrancó como titular la pasada campaña, pero el fatídico 9 de noviembre del 2024 sufrió, en el choque ante el Alavés, una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le obligó a pasar por el quirófano.

Tras ello, recuperación, rehabilitación y puesta a punto. Hasta volver a sentirse futbolista.

Villarreal: El mensaje de Ilias Akhomach a Logan Costa / VILLARREAL CF

«Me gustaría agradecer a todo el mundo que me ha ayudado: médicos, cuerpo técnico, jugadores y, a todo el mundo que ha estado apoyándome en esta etapa. Gracias a Dios que ha llegado el momento y la verdad es que lo he disfrutado», asegura al ser cuestionado sobre qué sintió al volver a pisar el verde de la Cerámica.

«Es una lesión que quien la haya pasado sabe que nunca va a ser en línea recta, tienes altibajos. A veces te encuentras muy bien y a veces te encuentras en la mierda, por lo que tienes que tener la cabeza muy fuerte. Gracias a Dios la tengo y esto me ha hecho todavía más fuerte», explica con la autoridad que le da haber sufrido en sus carnes una de las peores lesiones deportivas que puede haber.

Denis Suárez e Ilias Akhomach han acudido a Ecoceramic. / ECOCERAMIC

Sus retos

Respecto a la nueva campaña, en la que compaginarán LaLiga con la Liga de Campeones, tiene claro que su idea es «volver a recuperar la confianza y tener cuantos más minutos mejor», en lo personal, y en lo colectivo: «Tenemos una gran plantilla y eso es muy importante. Esperamos llegar lo más lejos en Champions». «Nos merecemos disfrutar de esa competición. En lo personal intentaré ayudar al equipo con goles y asistencias y trabajar al máximo», concluye.