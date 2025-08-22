¡Ya es oficial su fichaje! Así juega Renato Veiga: envergadura y polivalencia para el Villarreal

Renato Veiga (Lisboa, 29 de julio de 2003) llega al Villarreal CF para aportar la amplia experiencia que atesora pese a tener tan solo 22 años. Es un futbolista polivalente que, aunque se ha destacado como central zurdo, también ha sido utilizado en el lateral izquierdo e incluso como mediocentro defensivo. Precisamente esa versatilidad es la que buscaba Marcelino García Toral para el proyecto de este curso que acaba de empezar y en el que el Submarino regresará a la Champions League, competición que compaginará con LaLiga y la Copa del Rey.

Con una envergadura de 1,90 metros, el portugués destaca por su imponente físico y por su amplia capacidad de presión y recuperación de balones. Además, es habilidoso en el pase largo y tiene una amplia visión de juego desde atrás, algo que evidenció sobre todo en su etapa en el Basilea (donde coincidió con el examarillo Thierno Barry), a lo que se le añade un muy buen juego aéreo defensivo.

Un campeón internacional

Internacional con Portugal, en la selección española conocen muy bien al nuevo jugador del Villarreal ya que, meses atrás, se proclamó campeón de la UEFA Nations League precisamente ante la Roja (2-2 y 5-3 en los penaltis). En aquel encuentro Veiga salió para sustituir a Gonçalo Inácio en el 74’.

Renato Veiga, con Miguel Ángel Tena. / Villarreal CF

Su llegada al Villarreal era una petición expresa de Marcelino y el club groguet ha echado el resto por contar con un jugador que tiene mucho que aportar. De hecho, el anuncio oficial de su fichaje ha seguido la frase de "all in" en clara referencia al esfuerzo económico que la entidad amarilla ha llevado a cabo.

Estos son algunos de los datos que envuelven el fichaje, oficializado este jueves por ambos clubs, que recoge la Agencia Efe:

1 - 22 años, 1,90 metros, 77 partidos…

Nacido el 29 de julio de 2003 en Lisboa, Renato Veiga llega al Villarreal con 22 años. Mide 1,90 metros, es zurdo y ha disputado 77 partidos como profesional desde que salió de la cantera del Sporting de Portugal al Augsburgo en el mercado de invierno de la campaña 2022-23.

Renato Veiga conquistó con Portugal la UEFA Nations League ganando la final a España el pasado mes de junio. / Agencias

2 - Cinco duelos con Portugal y campeón de la Liga Europa en ocho meses

Desde su debut con la selección absoluta portuguesa, hace ocho meses, cuando jugó los 90 minutos en el triunfo por 1-3 ante Polonia en la fase de grupos de la Liga de Naciones, el central luso ha jugado cinco choques en total como internacional a las órdenes de Roberto Martínez y se ha proclamado campeón de la Liga de Naciones. Entró en el minuto 74 de la final.

3 - Central, lateral o medio centro

Renato Veiga es un futbolista polivalente. Aunque su fichaje corresponde a la posición de central como defensa zurdo, también ha jugado como lateral izquierdo en el Chelsea e incluso como medio centro en su paso por el Basilea durante la temporada 2023-24.

4 - De la cantera del Sporting al Augsburgo

Surgido de la cantera del Sporting de Portugal, en Lisboa, aunque sin encuentros con el primer equipo, su salto al fútbol profesional se dio en la campaña 2022-23 cuando fue cedido en invierno al Augsburgo. A las órdenes del entrenador Enrico Maaben jugó 13 encuentros, siete como titular, de 15 disponible.

Renato Veiga, central portugués del Chelsea que interesa al Villarreal. / Agencias

5 - El salto al Basilea

Tras su préstamo al Augsburgo, sin oportunidad en el Sporting de Portugal, Renato Veiga fue traspasado por 4,6 millones de euros al Basilea, con el que disputó los 26 encuentros disponible en el equipo, 24 como titular y la mayoría como medio centro. No estuvo apto en 11 partidos en aquella campaña. De ahí atrajo al Chelsea, que lo fichó a cambio de 14 millones de euros en 2024 para el proyecto de Enzo Maresca.

6 - La frustración del Chelsea: 12 titularidades de 31 posibles

En el Chelsea, Renato Veiga no logró consolidarse. En su primer semestre en el club, fue titular en doce de sus 31 partidos disponible para Enzo Maresca. En otros ocho entró desde el banquillo. Según avanzó el curso, incluso, decayó su participación. Antes de su cesión al Juventus en el mercado de invierno de la pasada temporada, se quedó sin jugar en cinco de los siete duelos anteriores.

Munich (Germany), 08/06/2025.- Renato Veiga of Portugal reacts during the UEFA Nations League final match between Portugal and Spain in Munich, Germany, 08 June 2025. (Alemania, España) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI / ANNA SZILAGYI / EFE

7 - La reivindicación del Juventus: 15 choques y 14 titularidades

La cesión al Juventus reactivó a Renato Veiga, que jugó en el conjunto italiano 15 de sus 16 partidos apto, 14 de ellos como titular, primero a las órdenes de Thiago Motta y después de Igor Tudor.

8 - Ganó el 74 por ciento de sus duelos defensivos en el Juventus

En este último semestre, Renato Veiga ha ganado el 74 por ciento de sus duelos defensivos en sus 15 partidos con el Juventus. De los 77 que afrontó se impuso en 57. Además recuperó 155 balones en 15 encuentros, con una media de 10,3 por choque entre todos los torneos.

9 - Cinco goles en 77 choques

En su condición defensiva, Renato Veiga también ha marcado cinco goles a lo largo de sus 77 encuentros entre sus cuatro clubes como profesional y las selecciones portuguesas absoluta y sub-21. También ha dado tres asistencias.

Renato Veiga, en su revisión médica con el Villarreal. / Villarreal CF

10 - Un valor de mercado de 25 millones de euros

El valor de mercado actual de Renato Veiga, según los registros de la web especializada ‘Transfermarkt’, es de 25 millones de euros. Es su cifra más alta como profesional. Durante su cesión en el Juventus fue de 18 millones de euros. A su llegada al Chelsea era de 10 millones.