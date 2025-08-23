El Villarreal B cierra la pretemporada con un empate ante el Eldense en el Mini Estadi (1-1)

El Villarreal B puso punto y final a la pretemporada con un empate (1-1) frente a un Eldense que se adelantó en el marcador con un gran gol de Hamza Bellari a los nueve minutos de comenzar el encuentro. Los alicantinos perdonaron el 0-2 en dos ocasiones y superada la media hora de encuentro el lateral murciano Dani Budesca, de fuerte chut, logró igualar el marcador. Luego, antes del descanso, el ariete argentino Facundo Viveros estuvo a punto de anotar el 2-1, pero su disparo salió ajustado al palo izquierdo.

Cambios en el once

La escuadra de David Albelda afrontó este último ensayo con un once con muchas novedades: Álex Quevedo; Dani Budesca, Lautaro Spatz, Jean Ives, Iván Rodríguez; Luis Quintero, Carlos Maciá, Adri Ruiz, Facundo Viveros; Albert García y Hugo López.

David Ruiz, lateral catalán del Eldense, intenta avanzar ante la mirada de Dani Budesca. / Juan Francisco Roca

El Villarreal B preparará a partir de este lunes el estreno liguero que para el conjunto de la Plana será el lunes 1 de septiembre en el Mini Estadi frente al potente Alcorcón, a partir de las 19.30 horas. Y en los próximos días será cuando tendrá que quedar definida la plantilla de David Albelda.

La plantilla

Faltan dos jugadores por llegar (un delantero, que apunta a que sea Álex Rubio, y un centrocampista). Además, se negocia la rescisión del contrato del mediocentro grauero Jordi Ortega, y también se tiene que aclarar el futuro del defensa central Udom.