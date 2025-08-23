El Villarreal B cierra la pretemporada con un empate ante el Eldense en el Mini Estadi (1-1)

Los alicantinos se adelantaron en el minuto 9 con gol de Hamza Bellari

El filial amarillo puso el empate con un trallazo del murciano Dani Budesca

Dani Budesca conduce el balón ante la mirada del adelantero visitante Nacho Quintana. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Vila-real

El Villarreal B puso punto y final a la pretemporada con un empate (1-1) frente a un Eldense que se adelantó en el marcador con un gran gol de Hamza Bellari a los nueve minutos de comenzar el encuentro. Los alicantinos perdonaron el 0-2 en dos ocasiones y superada la media hora de encuentro el lateral murciano Dani Budesca, de fuerte chut, logró igualar el marcador. Luego, antes del descanso, el ariete argentino Facundo Viveros estuvo a punto de anotar el 2-1, pero su disparo salió ajustado al palo izquierdo.

Cambios en el once

La escuadra de David Albelda afrontó este último ensayo con un once con muchas novedades: Álex Quevedo; Dani Budesca, Lautaro Spatz, Jean Ives, Iván Rodríguez; Luis Quintero, Carlos Maciá, Adri Ruiz, Facundo Viveros; Albert García y Hugo López.

David Ruiz, lateral catalán del Eldense, intenta avanzar ante la mirada de Dani Budesca. / Juan Francisco Roca

El Villarreal B preparará a partir de este lunes el estreno liguero que para el conjunto de la Plana será el lunes 1 de septiembre en el Mini Estadi frente al potente Alcorcón, a partir de las 19.30 horas. Y en los próximos días será cuando tendrá que quedar definida la plantilla de David Albelda.

La plantilla

Faltan dos jugadores por llegar (un delantero, que apunta a que sea Álex Rubio, y un centrocampista). Además, se negocia la rescisión del contrato del mediocentro grauero Jordi Ortega, y también se tiene que aclarar el futuro del defensa central Udom.

