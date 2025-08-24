Directo | Villarreal - Girona

En Directo

Así luce el Estadio de la Cerámica a una hora del arranque del encuentro entre el Villarreal CF y el Girona FC.

El Villarreal CF se mide al Girona FC en el Estadio de la Cerámica en un partido correspondiente a la segunda jornada del campeonato de liga. Los amarillos quieren protagonizar un gran arranque tras vencer con solvencia al Oviedo en el estreno.

Marcelino García Toral únicamente realiza un cambio en su equipo titular respecto al que puso en liza en el debut liguero, entra Buchanan por el lesionado Gerard Moreno, el canadiense jugará en banda y desplazará a Pepe a la línea ofensiva.

El rival es un Girona que cayó derrotado en la primera jornada de liga ante el Rayo Vallecano en Montilivi. Los gerundenses, que pierden a Gazzaniga por sanción, se marcan el objetivo de afianzarse en Primera División este curso tras disputar la Champions el pasado ejercicio.

