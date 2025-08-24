Directo | Villarreal - Girona

El Villarreal CF se mide al Girona FC en el Estadio de la Cerámica en un partido correspondiente a la segunda jornada del campeonato de liga. Los amarillos quieren protagonizar un gran arranque tras vencer con solvencia al Oviedo en el estreno.

Marcelino García Toral únicamente realiza un cambio en su equipo titular respecto al que puso en liza en el debut liguero, entra Buchanan por el lesionado Gerard Moreno, el canadiense jugará en banda y desplazará a Pepe a la línea ofensiva.

El rival es un Girona que cayó derrotado en la primera jornada de liga ante el Rayo Vallecano en Montilivi. Los gerundenses, que pierden a Gazzaniga por sanción, se marcan el objetivo de afianzarse en Primera División este curso tras disputar la Champions el pasado ejercicio.

ASÍ LLEGA EL GIRONA FC | Los catalanes no arrancaron con buen pie la competición. Los de Míchel cayeron en casa ante el Rayo Vallecano en un duelo en el que el meta Gazzaniga protagonizó diversos errores de bulto, además de ser expulsado. Roca materializó la diana de los rojiblancos.

ASÍ LLEGA EL VILLARREAL CF | Los amarillos afrontan el partido de la segunda jornada tras imponerse al Real Oviedo en casa en el estreno con los goles de Etta Eyong y Gueye. Los de Marcelino buscan esta tarde el 6/6 en su doble confrontación en La Cerámica.

YA SALEN LOS JUGADORES A CALENTAR | Comienzan los ejercicios de calentamiento para los amarillos.

ASÍ FUE LA LLEGADA DEL SUBMARINO | Confianza y concentración en los futbolistas de cara al partido de esta tarde.

PRECEDENTES | El Villarreal se ha medido al Girona en La Cerámica en 6 ocasiones (2V-1E-3D). La pasada campaña el resultado fue de 2-2 (Barry y Baena / Van de Beek y Krejčí). Por su parte, el último triunfo groguet en casa ante los catalanes data del curso 2022/23, por 1-0 (Parejo) (VÍDEO).

EL ÁRBITRO | El polémico Guillermo Cuadra Fernández (Colegio Balear) dirigirá el partido de esta tarde. Ha dirigido al Villarreal en 16 ocasiones, con un saldo de cuatro victorias, cuatro empates y hasta ocho derrotas en su siete ejercicios en Primera División, hoy se estrena en el presente curso. Sonado, y muy negativo para el Villarreal, fue el arbitraje realizado en el partido ante la Real Sociedad en La Cerámica del pasado curso, en el que anugó un gol legal a Etta Eyong entre otras decisiones erróneas. Aquí todo lo sucedido la pasada campaña con el colegiado que pita hoy.