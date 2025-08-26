El Villarreal se lanza a por Dovbyk tras asegurarse al meta Arnau Tenas... pero la Roma lo complica

El Villarreal CF inició la última semana de mercado de fichajes de verano abierta pisando fuerte. El club de la Plana Baixa alcanzó este lunes un acuerdo por el fichaje del guardameta Arnau Tenas, cumpliendo así una de las peticiones expresas por su entrenador, Marcelino García Toral, que solicitó un portero. A su vez, la dirección deportiva intensificó las negociaciones por conseguir la cesión hasta final de temporada de un delantero centro de primer nivel como es el ucraniano Artem Dovbyk, quien ahora sí está por la labor de recalar en el Estadio de la Cerámica en lo que sería un refuerzo de Champions. Pero su club, la Roma, está complicando las negociaciones al no aceptar un préstamo, por ahora, queriendo solo venderlo.

Marcelino había solicitado al consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, cuatro refuerzos que consideraba fundamentales en la recta final del mercado estival de fichajes: un portero, un central y dos delanteros. Y parece que todo se va a cumplir.

Renato Veiga, en el Estadio de la Cerámica. / Efe

Se oficializó en primer lugar a Renato Veiga, fichado la pasada semana en un traspaso que se cerró en 24,5 millones más 5 en variables procedente del Chelsea. El central zurdo de 22 años internacional por Portugal ya debutó el pasado domingo ante el Girona.

Oluwaseyi llega esta semana

El primero de los dos delanteros en cerrarse fue Tani Oluwaseyi, nigeriano internacional con Canadá de 25 años que llega procedente del Minnesota United de la MLS por 6 millones de euros y el atacante firmará por cinco temporadas.

El ariete se encontraba ayer en Nigeria ultimando temas burocráticos relacionados con su pasaporte y se espera que llegue a Vila-real en los próximos días para pasar la revisión médica, firmar su contrato, ser anunciado y presentado.

Villarreal y Minnesota tienen un acuerdo por el fichaje de Tani Oluwaseyi. / Agencias

El fichaje de Arnau Tenas

A su vez, Arnau Tenas será guardameta del Villarreal CF las próximas cuatro temporadas. El equipo groguet y el Paris Saint-Germain están ultimando las condiciones del traspaso del portero de 24 años, que termina contrato con el club parisino en junio del 2026.

El acuerdo entre el futbolista natural de Vic (Barcelona), nacido el 30 de mayo del 2001, es total, por lo que será cancerbero del combinado groguet hasta junio del 2029. Ahora falta que PSG y Submarino zanjen el tira y afloja por el pase del barcelonés, cuyo traspaso rondará los 5 millones de euros aproximadamente (en Francia apuntan la cifra de 6 millones).

Arnau Tenas fichará por el Villarreal por las próximas cuatro temporadas. / Agencias

Anuncio inminente

Hasta último momento, el equipo francés se ha estado planteando la opción de renovar con mejora salarial a Tenas, titular en la medalla de oro de España en los Juegos Olímpicos de París 2024, para luego cederlo al conjunto amarillo, pero finalmente parece que la operación se cerrará en un traspaso. Pero esto es fútbol y, con el PSG de por medio, todo puede cambiar.

La realidad es que las posturas entre ambas partes están muy cercanas y, unido al «sí» del jugador, se espera que en los próximos días se oficialice el acuerdo y se anuncie el fichaje del excanterano del Barcelona e internacional por España en inferiores: sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 y sub-21, además de la Olímpica (sub-23).

Arnau Tenas celebra durante el partido por la medalla de oro de los Juegos de París, contra Francia. / JUANJO MARTIN / EFE

La petición de Marcelino

La llegada de Arnau Tenas cumple con la petición expresa del técnico del Villarreal, Marcelino García Toral. Como indicó Mediterráneo en su edición del pasado 20 de junio, el Submarino buscaba portero para mejorar la competencia entre Luiz Júnior y Diego Conde.

El club negoció con Kepa Arrizabalaga, del Chelsea, que finalmente se marchó al Arsenal, e incluso solicitó al propio Chelsea la cesión del examarillo Filip Jörgensen, pero finalmente quien llegará será el campeón olímpico con la selección española. Marcelino ya tiene el portero que pretendía.

El delantero ucraniano de la Roma, Artem Dovbyk, interesa al Villarreal. / Agencias

Dovbyk, ¿la guinda?

Ahora solo falta la guinda para cerrar una plantilla de Champions para competir contra los clubs más importantes de Europa. Se trata del delantero centro Artem Dovbyk, ex del Girona fichado por la Roma la pasada campaña y que en el presente ejercicio no entra los planes del nuevo técnico romanista Giampiero Gasperini.

En un primer momento parecía que la Premier League seducía más al ucraniano y que sería su destino. Pero el Villarreal negocia con la Roma una cesión, haciéndose cargo del 100% la ficha, con la posibilidad de incluir una opción de compra. Pero los italianos insisten en que su idea es venderlo, complicando la operación.