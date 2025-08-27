Arnau Tenas ya está en Vila-real; la llegada de Tani se retrasa al jueves

Arnau Tenas ya está en Vila-real. El portero de Vic, de 24 años, ha aterrizado en el aeropuerto de Manises a primera hora de este miércoles y se ha desplazado hasta la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, donde le esperaba el director de fútbol del Villarreal, Miguel Ángel Tena, a las puertas de las oficinas del club. Tenas tenía previsto pasar la revisión médica y firmar su nuevo contrato, que lo vinculará con el Submarino para las próximas cuatro temporadas.

Por el exportero del PSG la entidad de la Plana Baixa ha pagado un traspaso de 2,5 millones, asegurándose una nueva figura bajo los palos en una temporada tan exigente como será la actual 2025/26, en la que el conjunto que dirige Marcelino García Toral disputará LaLiga, la Copa del Rey y una Champions League de la que conocerá sus primeros rivales en el sorteo de este jueves, a partir de las 18.00 horas, una vez se completen este miércoles por la noche los últimos encuentros.

El siguiente en llegar

A expensas de que el Villarreal haga oficial su fichaje, otro nombre propio está sobre la mesa al margen del de Yeremy Pino, quien se marchará al Crystal Palace traspasado. Se trata del de Tani Oluwaseyi, quien retrasará su llegada a Vila-real unas horas... Y es que por temas de documentación, el delantero, que llegará con pasaporte nigeriano y no ocupará plaza de extracomunitario, viajará en principio este jueves y no en miércoles como inicialmente estaba previsto.