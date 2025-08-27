Yeremy, Dovbyk, Tenas, Oluwaseyi, Denis y Conde... nombres propios en el mercado del Villarreal

El fútbol moderno está inmerso en una vorágine vertiginosa muy difícil de controlar. Es como un tren sin frenos y todo puede cambiar de la noche a la mañana. Si no, que se lo digan a Yeremy Pino. El extremo canario del Villarreal CF comparecía la pasada semana ante los medios y afirmaba estar centrado únicamente en jugar de nuevo la Champions con el club en el que se ha criado y con el que ganó la Europa League. Pero ya se sabe que en este deporte y en este negocio, una llamada te cambia la vida.

Eso es lo que le ha pasado el atacante que llegó en 2016 a la Cantera Grogueta, al cadete del CD Roda, y que ahora va a cambiar el Submarino por la Premier League al aceptar una oferta multimillonaria, de esas a las que es prácticamente imposible decir no.

El canario fue protagonista en el mercado del Submarino este pasado martes, así como también fueron Artem Dovbyk, Denis Suárez, Diego Conde y dos de los últimos fichajes: Arnau Tenas y Tani Oluwaseyi. Son, los nombres propios del Submarino.

Yeremy Pino muestra el escudo del Villarreal tras marcar un gol. / Gabriel Utiel

Yeremy Pino: todo cerrado

El Crystal Palace inglés, flamante campeón de la FA Cup 2024/25, llegó este pasado martes a un acuerdo con el Villarreal por el fichaje del extremo internacional absoluto por España, en una operación que se cerrará en 30 millones de euros más otras cantidades en variables.

El equipo británico le cuadruplicará el sueldo al jugador. Según ha podido saber Mediterráneo, la pasada semana ya hubo un primer acercamiento del Crystal Palace por Yeremy, con una propuesta de 25 millones que fue rechazada.

El internacional por España, tras su última renovación, tenía una ficha de alrededor de 1,2 millones de euros, y la propuesta del Palace supera los 4 millones de euros netos por ejercicio.

Yeremy Pino, durante la rueda de prensa de este miércoles en la Ciudad Deportiva del Villarreal. / Ismael Mateu

Ante dicha situación, y dado que al jugador solo le quedaba año y medio de contrato, ya que terminaba el 30 de junio del 2027, el Villarreal intentó retener a su canterano con una oferta de renovación que el propio Yeremy Pino rechazó. Desde el Submarino en momento alguno han puesto trabas al futbolista, conscientes de que económicamente la propuesta de los londinenses es irrechazable.

Ahora falta la oficialidad, la cual se dará en breve en una gran operación de mercado satisfactoria para todas las partes.

El delantero ucraniano de la Roma, Artem Dovbyk, interesa al Villarreal. / Agencias

A por Dovbyk u otro ‘9’

Y ya se sabe que en esto del fútbol, A Rey muerto, Rey puesto. La salida de Yeremy va a posibilitar que el Villarreal eche el resto por un delantero centro. El número uno en la lista es Artem Dovbyk. El ariete ucraniano está por la labor de fichar por el Submarino pero quiere desvincularse de la Roma, no aceptaría una simple cesión.

Los italianos también quieren desprenderse del jugador. El Villarreal sopesa la opción de realizar una inversión que alcanzaría los 25 millones mínimo, pero negocia la posibilidad de una cesión con opción de compra obligatoria. En caso de no llegarse a un entente, los amarillos tienen en la recámara a otros posibles candidatos.

Arnau Tenas será nuevo portero del Villarreal CF por las cuatro próximas temporadas. / Agencias

Arnau Tenas, fichado por 2,5 millones

Al margen de la salida de Yeremy Pino y la posible llegada de un delantero centro, el Villarreal CF sigue apuntalando su plantilla. Así, el club de la Plana Baixa dará este miércoles oficialidad al fichaje del portero del PSG Arnau Tenas, en un traspaso que será de 2,5 millones para el club galo (cifra oficial).

Está previsto que el guardameta de Vic llegue este miércoles a Miralcamp, pase la revisión médica y firme un contrato por las próximas cuatro temporadas, siendo uno de los refuerzos pretendidos por Marcelino García Toral, quien había solicitado un portero para reforzar al equipo de cara al regreso a la Champions.

El canadiense Tani Oluwaseyi, delantero del Minnesota United jugará en el Villarreal CF. / Agencias

Oluwaseyi se cierra en 8 millones de euros

A su vez, el delantero Tani Oluwaseyi vuela hoy desde Nigeria a España, y se espera que llegue esta tarde-noche. Nacido en Abuja pero internacional por Canadá, el ariete de 25 años llega procedente del Minnesota United de la MLS de EEUU y firmará por cinco temporadas. La oficialidad de su fichaje, que se ha cerrado en 8 millones de euros, se dará o bien hoy o mañana.

Fernando Roig (d), presidente del Villarreal CF, saluda a Denis Suárez en la ofrenda a los patronos. / Kmy Ros

El futuro de Denis Suárez

Uno de los jugadores del Villarreal CF que sabe que no entra en los planes deportivos de cara a esta temporada, y al que solo le resta un año de contrato, es Denis Suárez. El centrocampista vigués de 31 años (Salceda de Casela, 06/01/1994) tiene el objetivo de regresar a la que es y siempre será su casa, el Real Club Celta de Vigo.

En un primer momento, los gallegos descartaron al jugador por no tener masa salarial, la cual están intentando liberar con varias salidas para firmar al todavía mediocentro del Villarreal. Pero, mientras los celtiñas trabajan esa opción, prioritaria para Denis, el Deportivo Alavés se ha unido a la puja por él. El Submarino le facilitará la salida.

Diego Conde, portero del Villarreal, podría del club salir este verano. / Villarreal CF

El Celta, a por Diego Conde

La llegada de Arnau Tenas al Villarreal abre la puerta a uno de los dos porteros que tiene en estos momentos en plantilla Marcelino García Toral: Luiz Júnior y Diego Conde.

Dado que la contratación del brasileño fue una fuerte apuesta del club de la Plana Baixa, que abonó el pasado verano 12 millones de euros al Famalicao, convierte en más factible la venta de Diego Conde, por el que se pagaron 4 millones al Leganés. El Levante había preguntado por el madrileño, pero la llegada de Mathew Ryan parece cerrarle la puerta. Quien mayor interés tiene ahora es el Celta, que estudia ofertar por sus servicios.