Nueva lesión de gravedad en el Villarreal

Las desgracias nunca suelen llegar solas. Si el martes se conoció la grave lesión de rodilla del joven delantero burrianense Pau Cabanes, horas después se conoció que el delantero valenciano Adrián Amaro, del Villarreal C, pero con minutos en los amistosos del B, también dice adiós a la presente temporada tras sufrir un nuevo contratiempo. El segundo en poco más de un año, con la rotura del ligamento cruzado, que suele ser una de las peores lesiones que puede sufrir un futbolista.

Adrián Amaro, de 21 años, se lesionó hace 13 meses, durante la pretemporada de la temporada 2024/25. Recién llegado al Villarreal C procedente del Patacona, cayó lesionado de gravedad en plena pretemporada, por lo que no pudo disputar ningún partido.

Adrián Amaro, en un entrenamiento. / Juanfran Roca

Infortunio

Recuperado de dicha lesión, empezó a entrenar de nuevo. Pero hace unos días sintió algo extraño en la rodilla, se le hicieron unas pruebas y le acaban de diagnosticar que sufre la rotura del ligamento cruzado. Dice adiós a la presente temporada.