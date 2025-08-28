Aficiones Unidas tiene nuevo presidente... y es del Villarreal

Aficiones Unidas, organización que reúne a los aficionados del fútbol de toda España, integrando a 34 federaciones de peñas de Primera División, Segunda División, Primera RFEF y Segunda RFEF, tiene nuevo presidente. Finalizado el correspondiente proceso electoral y, tras obtener 26 de los 31 avales posibles, es decir, el 84%, ha sido elegido Pepe Hidalgo para liderar esta asociación.

"Pepe Hidalgo, que anteriormente ejerció como presidente de la Agrupació de Penyes del Villarreal CF, accede por primera vez a la presidencia de Aficiones Unidas como órgano más representativo de los aficionados al fútbol español", ha anunciado la propia organización en un comunicado.

Último congreso

Curiosamente esta elección llega después de que en el último Congreso de Peñas se celebrara también en la provincia de Castellón, concretamente en la capital de la Plana y gracias a la labor de la Federación de Peñas del Castellón, por lo que queda evidenciado el importante papel de los peñistas de los dos principales clubs provinciales a nivel nacional.

El Auditori acoge a los asistentes al Congreso Nacional de Peñas de Castellón / Erik Pradas

En Castelló, el pasado mes de junio, el Congreso de Peñas fue muy emotivo ya que se rindió un homenaje a las víctimas de la dana que afectó a la provincia de València el pasado mes de octubre.

Ahora Pepe Hidalgo coge el relevo de Jorge Guerrero e iniciará una nueva etapa en Aficiones Unidas.