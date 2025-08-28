Roig y Tena hablan del sorteo de la Champions... y del mercado del Villarreal

Satisfacción en el seno del Villarreal CF en cuanto al resultado del sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/26. El evento que ha tenido lugar este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco ha deparado en suerte al Submarino enfrentarse fuera de casa al Borussia Dortmund (Alemania) y Bayer Leverkusen (Alemania), Tottenham de Londres (Inglaterra) y Pafos (Chipre), mientras que en el Estadio de la Cerámica recibirá a Manchester City (Inglaterra), Juventus de Turín (Italia), Ajax de Amsterdam (Países Bajos) y Copenhague (Dinamarca).

Tras dicho sorteo, tanto el presidente del club de la Plana Baixa, Fernando Roig, como el director de fútbol de la entidad amarilla, Miguel Ángel Tena, han analizado la actualidad amarilla tanto del mercado de fichajes como de los rivales a los que deberá enfrentarse el equipo que dirige Marcelino García Toral en la Liga de Campeones.

Fernando Roig, presidente del Villarreal, analizando el sorteo de la Champions para Movistar+. / Movistar+

El orgullo del presidente

Muy satisfecho y especialmente orgulloso de lo que está consiguiendo su equipo estaba Fernando Roig. El máximo accionista del Villarreal destacó que "vamos a recibir a rivales complicados, pero lo son todos. Estamos muy contentos y orgullosos de estar entre los mejores de Europa otra vez. Es todo un éxito".

En cuanto a lo que espera de la Liga de Campeones, indicó que "tenemos mucha ilusión, estamos confeccionando una muy buena plantilla y estar en la élite europea es un orgullo para el club y para mí es una gran satisfacción", remarcó.

Un Roig que es consciente de que "habrá que pelear ante rivales tan importantes, pero estamos entusiasmados en hacer un buen papel", expuso con sinceridad.

Y en cuanto al mercado, confirmó la inminente marcha de Yeremy Pino, explicando la situación con un lapsus incluido. "Intentamos renovar a Yeremy y no llegamos a un acuerdo. Y dado que le quedaba año y medio de contrato, pues las tres partes implicadas hemos decidido que se marche al Newcastle", dijo refiriéndose al Crystal Palace, destino final del canario.

Miguel Ángel Tena, director de fútbol del Villarreal, analizando el sorteo de la Champions y el marcado para Movistar+. / Movistar+

El análisis de Tena

Por su parte, Miguel Ángel Tena confirmó que es el Crystal Palace el destino del extremo nacido en Las Palmas. "Yeremy está pasando revisión médica con el Crystal Palace y tras ello se firmará y se oficializará todo. Hay que esperar un tiempo prudencial hasta que se autorice la operación, pero sí, Yeremy será jugador del Crystal Palace", explicó.

En cuanto al mercado, no ocultó las dificultades del mismo, habló del extremo suizo del Sevilla Rubén Vargas. "Nombres hay muchos y estamos en los últimos días de mercado. Vargas es un buen jugador como otros que son opción en estos momentos. Estamos trabajando para intentar hacer un buen equipo y firmar los jugadores que faltan para cerrar la plantilla de aquí al final del cierre de mercado", argumentó.

Mientras que sobre el delantero georgiano Geroges Mikautadze, del Olympique de Lyón, fue cauto: "Queremos tener en plantilla a los mejores futbolistas posibles dentro de nuestras posibilidades".

Por último, el director de fútbol analizó el sorteo de Champions. "En cuanto al sorteo, estamos muy satisfechos. Además, para nuestra afición, vamos a recibir a tres clubs campeones de Europa, como el City, la Juventus y el Ajax. Ahora a disfrutar y a competir, porque estamos convencidos de que podemos hacer un buen papel", finalizó.