La UEFA decidirá sobre el Villarreal-Barça de Miami el 11 de septiembre

El Comité Ejecutivo de la UEFA decidirá el 11 de septiembre en Tirana sobre la posibilidad de que el partido Villarreal-Barcelona correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports se juegue en Miami. La UEFA estudia en estos momentos la solicitud hecha por la Federación Española de Fútbol (RFEF) y los argumentos legales y las posibles consecuencias para pronunciarse sobre la misma en uno u otro sentido.

El organismo también ha recibido una petición del Real Madrid para que no autorice el encuentro, por considerar que su traslado altera el equilibrio de la competición y afecta a su integridad y es conocedor de la oposición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), así como la de la Asociación de Aficionados Europeos (Football Supporters Europe).

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, durante su comparecencia en el Restaurante el Ceramista del Estadio de la Cerámica. / Kmy Ros

La AFE calificó de falta de respeto a los futbolistas la decisión de la junta directiva de la RFEF de pedir autorización a la UEFA y a la FIFA para trasladar el partido, por la "ausencia de diálogo e información", tras reunirse con los capitanes de Primera, y su presidente, David Aganzo, votó en contra en la junta de la RFEF el 11 de agosto.

Las medidas del Villarreal

El Submarino, mientras tanto, trabaja en la línea de un posible traslado a Miami y ya anunció días atrás las medidas que tomará con sus aficionados para que estos no se vieran perjudicados por tal medida. Marcelino, por su parte, dejó claro en la primera rueda de prensa de la temporada que el cuerpo técnico y la plantilla acatarán la decisión final que tome el Villarreal.