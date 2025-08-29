¡Bombazo! El Villarreal quiere romper el mercado pagando cerca de 30 millones por Mikautadze
Fernando Roig Negueroles negocia desde el jueves en Mónaco con el Olympique de Lyón el traspaso del delantero internacional georgiano
Todo está muy avanzado y el acuerdo podría darse este mismo viernes, significando la mayor compra en la historia del Submarino superando la de Renato Veiga
El Villarreal CF quiere romper el mercado en una operación que será la más cuantiosa de la historia en cuanto a compras en el club de la Plana Baixa. El consejero delegado del Submarino, Fernando Roig Negueroles, negocia desde este pasado jueves en Mónaco, donde acudió al sorteo de la Fase de Liga de la Champions League, con el Olympique de Lyón por el traspaso del delantero Georges Mikautadze, en unas cantidades cercanas a los 30 millones de euros.
Tras el intento fallido de Artem Dovbyk, la entidad amarilla no quiere esperar a la última hora en cuanto al cierre de mercado y quiere atar cuanto antes el delantero que le falta a Marcelino García Toral para cerrar la plantilla.
Es por ello que, tras una primera oferta rechazada por el club galo, que pedía incluso 35 millones de euros, ambas partes han acercado posturas este mismo viernes en el país monegasco, donde desde primera hora de esta mañana negocian los términos en los que parece que definitivamente se cerrará esta histórica operación.
La negociación
El Villarreal parte de 25 millones y el Lyón quiere ingresar 30 millones, y será entre dichos términos en los que todo hace indicar que se cerrará una operación que superará a la reciente de Renato Veiga como la más cuantiosa de la historia grogueta.
Cabe recordar que el Submarino abonó al Chelsea 24,5 millones de euros más otros 5 millones en variables muy complicadas de que se produzcan, por lo que, en caso de concretarse (y todo hace indicar que será así), Mikautadze se convertirá en el fichaje más caro de la historia del Villarreal.
