Informe: Análisis de los ocho rivales del Villarreal en la Champions 25/26

Tres campeones de Europa, nada menos. Ese es el regalo que deparó el sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/26 para el Villarreal CF. ¡Casi nada!

El Grimaldi Forum de Mónaco fue el escenario de dicho sorteo liderado por dos leyendas como los exfutbolistas Kaka y Zlatan Ibrahimovic. Y fue precisamente el exinternacional por Suecia el que sacó la papeleta del Submarino.

Tras ello, el software fue sacando a los distintos oponentes del conjunto amarillo, cuyo desenlace fue que se enfrentará fuera de casa al Borussia Dortmund (Alemania), Bayer Leverkusen (Alemania), Tottenham de Londres (Inglaterra) y Pafos (Chipre), mientras que en el Estadio de la Cerámica recibirá a los campeones de Europa Manchester City (Inglaterra), Juventus de Turín (Italia) y Ajax de Amsterdam (Países Bajos), así como el Copenhague (Dinamarca).

Rivales de buen nivel, pero con la nota positiva de que los rivales más complicados serán en casa. En Mediterráneo te radiografiamos lo más destacado de los ocho rivales del equipo que dirige Marcelino García Toral.

Manchester City (Inglaterra, 3º en la Premier League 24/25)

Manchester City, rival del Villarreal en la Champions League 2025/26. / Agencias

Pep intenta revivir a un equipo millonario venido a menos

Tras una mala temporada, el multimillonario equipo que dirige Pep Guardiola intenta volver a resurgir en la Premier League, donde el pasado ejercicio fue 3º y perdió la FA Cup. Tiene un título de Champions, 10 ligas y 7 FA Cup.

Jugadores a seguir: El exgroguet Rodrigo Hernández, Haaland, Savinho, Reijnders, Foden y Gvardiol, sus principales estrellas.

Juventus de Turín (Italia, 4º en la Serie A 24/25)

Juventus de Turín, rival del Villarreal en la Champions League 2025/26. / Agencias

Igor Tudor, patrón de una Vecchia Signora en horas bajas

El exinternacional croata Igor Tudor cogió el banquillo de la Juventus en marzo del 2025 y logró clasificarla para la Champions in extremis, como 4ª. El club más laureado de Italia tiene dos Champions, tres Europa League, una Recopa, 36 ligas y 15 copas.

Jugadores a seguir: Locatelli, Yildiz, Vlahovic, Conceiçao y Jonathan David, sus peligros.

Ajax de Amsterdam (Países Bajos, 2º en la Eredivisie 24/25)

Ajax de Amsterdam, rival del Villarreal en la Champions League 2025/26. / Agencias

Heitinga quiere volver a hacer del Ajax un equipo campeón

El exinternacional por Países Bajos y ex del Atlético de Madrid, John Heitinga ha iniciado este verano un nuevo proyecto en el club más laureado de su país, con cuatro Champions, una Europa League, una Recopa, 36 ligas y 20 copas.

Jugadores a seguir: El exgroguet Bertrand Traoré, Lucas Rosa y Raúl Moro, ex del Valladolid, caras conocidas. Además, Josip Sutalo, Kenneth Taylor, Brian Brobbey, Wout Weghorst y Steven Berghuis, sus mayores peligros.

Borussia Dortmund (Alemania, 4º en la Bundesliga 24/25)

Borussia Dortmund, rival del Villarreal en la Champions League 2025/26. / Agencias

In extremis a la Champions de la mano de Niko Kovac

No es el mejor momento en Alemania de todo un campeón de la Champions como el Borussia Dortmund, que tuvo que fichar al croata Niko Kovac en febrero para enderezar el rumbo y clasificarse para la Champions como 4º en la última jornada. Un clásico con, además una Recopa, 8 ligas y 5 copas alemanas.

Jugadores a seguir: Karim Adeyemi, Serhou Guirassy, Juian Brandt, Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Yan Couto, Pascal Gross... una base de muy buen nivel.

Tottenham (Inglaterra, 17º en la Premier League 24/25)

El Tottenham, rival del Villarreal en la Champions League 2025/26. / Agencias

Un desastre en la Premier pero campeón de la Europa League

La pasada campaña del Tottenham fue de expediente X. En la Premier League terminó el 17º de 20, pero salvó la campaña ganando la Europa League (tiene tres, más una Recopa, dos ligas y ocho FA Cup) en la final del United, lo que le valió para meterse en la Champions. Eso sí le costó el puesto de técnico a Ange Postecoglu, sustituido para esta temporada por el danés Thomas Frank, exentrenador del Brentfod.

Jugadores a seguir: James Maddison, Richarlison, Cuti Romero, Yves Bissouma, Mathys Tel, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Solanke, Odobert, Bentancur, João Palhinha, Guglielmo Vicario, Udogie y el español Pedro Porro forman una base de máximo nivel.

Bayer Leverkusen (Alemania, 2º en la Bundesliga 24/25)

Bayer Leverkusen, rival del Villarreal en la Champions 25/26. / Agencias

El controvertido Erik ten Hag sustituye a Xabi Alonso

Tras una gran era Xabi Alonso, con doblete en la 23/24 y 2º el pasado ejercicio, el neerlandés Erik ten Hag, que fracasó en el Manchester United, tiene la presión de seguir siendo la alternativa al Bayern de Múnich. Una Europa League, una liga y dos copas alemanas, sus títulos.

Jugadores a seguir: El exgroguet Aleix García y Lucas Vázquez son dos de sus cracks, junto a jugadores de nivel como Piero Hincapié, Edmond Tapsoba, Loïc Badé, Alejandro Grimaldo, Jarell Quansah, Exequiel Palacios, Malik Tillman, Claudio Echeverri, Victor Boniface, Nathan Tella y Patrik Schick.

FC Copenhague (Dinamarca, 1º de la Superliga 24/25)

Copenhague, rival del Villarreal en la Champions 25/26. / Agencias

Gran doblete y a la Champions tras eliminar al Basilea

El Copenhague del joven técnico Jacob Neestrup (tiene 37 años y dirige al equipo desde el 2022) brilló el pasado ejercicio ganando Liga y Copa, y se han metido en Champions al eliminar al Basilea en la previa. Los daneses han logrado 16 ligas y 10 copas y, como curiosidad, ha ganado dos veces la Copa Intertoto, al igual que el Villarreal.

Jugadores a seguir: Mohamed Elyounoussi, Elias Achouri, el peruano Marcos López, Viktor Claesson, Andreas Cornelius, Youssoufa Moukoko, Lerager, Thomas Delaney y el guardameta croata Dominik Kotarski, sus principales referentes.

Pafos FC (Chipre, 1º de la Cyprus League 24/25)

Pafos, rival del Villarreal en la Champions 25/26. / Agencias

Logra el primer título de liga de la mano del español Carcedo

El entrenador Juan Carlos Carcedo, que fue muchos años el primer asistente de Unai Emery (ya no estuvo en la etapa del vasco en el Villarreal), obró el milagro el pasado ejercicio con el primer título de la Liga de Chipre (Cyprus League) y se metió en la Champions tras eliminar en la previa al Estrella Roja de Belgrado. Un curioso club con 10 jugadores en su plantilla de origen luso, es decir, portugueses, brasileños y otros con orígenes lusófonos de países como Mozambique, Cabo Verde o Guinea-Bissau, así como internacionales de Rumanía, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Suecia, Grecia, Países Bajos, Senegal, Congo y solo tres chipriotas en plantilla.

Jugadores a seguir: El veterano brasileño David Luiz, ex del Chelsea y PSG entre otros, los portugueses Pêpê, Domingos Quina y Joao Correia, el sueco Ken Sema, el rumano Vlad Dragomir y el croata Miroslav Orsic, que se enfrentó al Submarino en la Europa League 20/21 del título del Villarreal con el Dinamo de Zagreb, son sus mejores estandartes.