Oluwaseyi ya es oficialmente jugador del Villarreal
El Submarino da oficialidad al fichaje del internacional por Canadá, que firma por las próximas 5 temporadas y ha costado 8 millones de euros procedente del Minnesota United
Ya es oficial. Marcelino García Toral ya tiene a uno de los dos delanteros que había pedido como refuerzos de cara al presente ejercicio 2025/26. El Villarreal CF ha anunciado este viernes el fichaje del delantero canadiense Tani Oluwaseyi para las próximas cinco temporadas, tras haber pagado 8 millones de euros como traspaso por el jugador nacido en Nigeria, que militaba en el Minnesota United, equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.
El atacante internacional absoluto por Canadá de 25 años llega al Submarino tras haber militado en equipos como el Red Storm, Manhattan, San Antonio FC y Minnesota, donde en sus 50 encuentros en la MLS ha marcado un total de 18 goles y ha repartido 13 asistencias.
Además, es un habitual en la selección de Canadá, con la que fue uno de los destacados en la última Copa de Oro 2025 celebrada en Estados Unido el pasado mes de julio.
No ocupará plaza de extracomunitario
El jugador, que llegó a España este jueves para pasar los trámites finales de su fichaje, tiene nacionalidad canadiense y nigeriana, lo que permite al futbolista no ocupar plaza de extracomunitario gracias al acuerdo Cotonou.
El ariete canadiense se incorporará a la dinámica de trabajo del equipo este sábado, aunque en un principio está descartado para el partido en Vigo del Villarreal de este domingo en Balaídos ante el Celta (17.00 horas), correspondiente a la 3ª jornada de LaLiga.
Así lo ha anunciado el club
Suscríbete para seguir leyendo
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Sigue la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo tras caer casi 70 litros en Els Ports
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro
- Frank de la Jungla visitó el zoo clandestino de Nules: 'Para que lleguen aquí dos nutrias, se tienen que morir 80
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló que cerrará una de sus tiendas
- Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores
- Así pueden los herederos esquivar el Impuesto de Sucesiones con una sola cláusula