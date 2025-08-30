¡Ya hay horario para el Atlético-Villarreal!
El debut del Submarino en la Champions condiciona la disputa de la jornada 4 de LaLiga
El Villarreal CF ya sabe el día y la hora en los que disputará la jornada 4ª en LaLiga. Este horario dependía de los que la UEFA impusiera para los partidos que el Submarino disputará en la Champions League ya que coincide justo con el fin de semana de antes del debut europeo para el equipo de Marcelino García Toral.
En este sentido, y una vez el ente europeo ha anunciado este sábado todos los horarios de la liguilla de la competición continental --en la que los groguets debutarán ante el Tottenham a domicilio el 16 de septiembre (21.00 horas)-- LaLiga ha dado a conocer los de la citada cuarta jornada de la competición doméstica.
Visita a un estadio top
En este sentido, el Villarreal afrontará un partidazo ya que será cuando se enfrente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Y será el sábado 13 de septiembre, a las 21.00 horas, cuando se dispute el encuentro.
Así, los jugadores del Submarino viajarán a Madrid el sábado, llegando a tierras vila-realenses en la madrugada del domingo, y el lunes deberán coger un avión para poner rumbo a Inglaterra, donde debutarán en esta Champions League 2025/26.
