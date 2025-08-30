Opinión: Los secretos de Yeremy Pino y Denis Suárez

No soy amigo de los jugadores ni me gusta confesar intimidades del vestuario, aunque evidentemente con los años coges afinidad con algunos de ellos. Por descontado, nunca desvelaré un off the record (algo que te cuentan, pero que no puede contar -publicar-). Pero en este caso y tratándose los protagonistas que son, lo voy a hacer, pese a que me lo han contado otros testigos.

Yeremy Pino y Denis Suárez son dos personas de bandera, tanto como profesionales en lo futbolístico, como en lo humano. Son líderes silenciosos, de esos que unen a los vestuarios y que huyen de los focos pese a ser jóvenes, guapos, estar bien físicamente y que la vida les sonríe. Su perfil bajo encajaba a la perfección con el Villarreal CF y por ello estaban en el club.

Baena y Yeremy, en el Estadio de la Cerámica. / Agencias

Hace un par de días, cuando ya estaban prácticamente cerradas sus salidas, los dos jugadores se despidieron de sus compañeros en un emotivo encuentro en el vestuario durante el entrenamiento. Los abrazos, las miradas, las risas melancólicas y los ojos húmedos se sucedieron. Y, por descontado, hubo llantos. Porque llorar no es malo. Llorar humaniza.

Yeremy llegó siendo cadete, parte de sus amigos son de la terreta y ha madurado en Miralcamp. Nunca ha escurrido el bulto, ha sido valiente cuando han venido mal dadas y siendo un niño se ha hecho hombre, hasta llegar a ser capitán. Pocos han llevado la bandera del Submarino con tanto orgullo.

Denis Suárez. / VILLARREAL CF

Denis, un tipo de bandera

Y con Denis Suárez me quito el sombrero. El infortunio de las lesiones le ha impedido rendir como lo buen jugador que es. Pero el gallego nunca ha puesto una mala cara, incluso sin apenas tener minutos, y siempre ha unido al vestuario. Como cuando tuvo que dejarle claro a un compañero (que puso mala cara y hacía aspavientos) que aquí todos deben remar en la misma dirección y que de malas caras y malos rollos, ninguno, sacando los galones de un jugador que ha militado en el Barcelona o Manchester City.

Jugadores que suman, que unen y que valen la pena. Futbolistas y hombres de bandera.