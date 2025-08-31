El Villarreal se deja el liderato al final en Balaídos (1-1)

En el fútbol de élite, si no matas, te rematan. Y eso le ha pasado al Villarreal este domingo. En otras circunstancias, un punto en casa del Celta siempre sería un buen empate, pero como se ha dado en Balaídos, no. Con el partido ganado, a falta de un minuto para terminar el descuento y el encuentro, el Submarino ha sufrido un mazazo de esos que duelen, de esos que te dejan helado... de esos que te dejan sin liderato.

El conjunto de la Plana Baixa ha sumado un punto en Vigo (1-1) y llega al parón de LaLiga por la fecha FIFA de septiembre invicto, con 7 puntos de 9 y solo un gol encajado, el de este domingo. Lástima que dicho tanto no haya sevido para lograr el 9 de 9 y mantener el liderato en Primera División.

Tras una floja primera parte y encarrilar el triunfo con golazo de Nicolas Pepe al inicio de la segunda mitad, el Submarino se quedó con la miel en los labios en el minuto 94, con un cabezazo de Borja Iglesias que pilló desprevenida a la defensa grogueta para igualar y dejar al Villarreal sin el primer puesto.

Marcelino quería que su equipo diera una imagen distinta a la de las dos últimas visitas a Balaídos, donde el Submarino dilapidó ambos partidos en la primera mitad con sendas expulsiones. En esta ocasión fue distinto, aunque cierto es que en la primera mitad más de uno hizo la siesta.

El técnico asturiano apostó por el mismo bloque que la había situado líder, con la única novedad de Alberto Moleiro por Yeremy Pino, traspasado al Crystal Palace.

Moleiro, novedad en el once del Villarreal ante el Celta. / Agencia Efe

Desdibujados

El Submarino estuvo muy frío y desconectado desde la zona medular hasta el ataque en un primer acto en el que el Celta tuvo el dominio, las llegadas y una gran ocasión que sacó Luiz Júnior a disparo de Bryan Zaragoza. El centro del campo no se hizo fuerte en su zona, y ni Buchanan ni Moleiro generaron profundidad por bandas, con Etta Eyong y Pepe en punta muy desasistidos.

Apenas dos flojos disparos de Moleiro y Nicolas Pepe hicieron trabajar el meta Radu.

Por fortuna, el Villarreal tiene a Juan Foyth, que además de ser campeón del mundo es uno de los mejores defensas centrales de LaLiga. Fue el bastión de la zaga grogueta y quien evitó varias veces que las oportunidades del Celta terminaran en gol.

De menos a más

Sin cambios arrancó una segunda mitad que pedía mayor intensidad por parte de los amarillos, y así fue. Comesaña y Gueye tuvieron otra presencia en la medular y el equipo despertó.

De hecho, bastaron ocho minutos para ver como a Moleiro le sacaban el 0-1 en área pequeña, tanto que llegó en el 53 con una jugada excepcional. Comesaña se abrió a banda, filtró para Nico Pepe quien, tras excelsa pared de Etta Eyong, se quedaba solo ante Radu para avanzar al Submarino. Es lo que tiene tener más jugadores de calidad que tu rival en plantilla.

Celebración del gol del Villarreal ante el Celta de Vigo. / Agencia Efe

A partir de ese instante, el Villarreal supo manejar mejor el partido, haciéndose dueño del balón y generando más ocasiones. Un tiro raso de Gueye y cabezazo de Foyth que sacó el meta Radu pudieron sentenciar el choque.

Marcelino refrescó el equipo dando entrada a un auténtico escuadrón de guerra con Partey, Parejo, Akhomach, el debutante Oluwaseyi y Renato Veiga. Casi nada. Con ellos parecía que se iba a conservar el resultado. De hecho, el equipo no sufrió, hasta el mazazo final con el cabezazo de Borja Iglesisas que dejó al Villarreal sin el liderato que tenía en su mano.