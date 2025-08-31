Directo | Celta - Villarreal

El Villarreal CF afronta esta tarde su partido correspondiente a la tercera jornada de liga en el campo de Balaídos ante el RC Celta. Los amarillos han protagonizado un gran comienzo liguero, con un saldo de seis puntos de seis posibles y un registro goleador de ocho tantos en las dos primera jornadas. El equipo vila-realense venció en el primer duelo al Oviedo y la pasada semana goleó por 5-0 al Girona.

Marcelino García Toral apuesta por una única novedad en su equipo titular con la entrada de Moleiro por Yeremy Pino, que ha abandonado la entidad con el Crystal Palace inglés como destino. Ya se sabe, cuando una cosa funciona mejor tocarla lo mínimo posible.

Por su parte, el Celta, que está inmerso en una campaña ilusionante con su vuelta a Europa, no está rallando a un buen nivel, al menos en el plano de los resultados. Los vigueses suman un punto de nueve posibles tras perder en casa ante el Getafe y no pasar del empate en Mallorca, ni frente al Betis.

AMBIENTAZO EN BALAÍDOS | Así ha sido el recibimiento del estadio de Balaídos a Celta y Villarreal justo antes del inicio del encuentro. I. M.

MIN. 4. LA PRIMERA PARA EL CELTA | Llegada de Aspas, previa asistencia de Pablo Durán, que se marcha fuera por poco. RC Celta 0-0 Villarreal CF.

ARRANCA EL PARTIDO | Ambos equipos visten como deben, de azul celeste el Celta, de amarillo el Submarino. Ya tenemos fútbol en Vigo.

SALIDA DE JUGADORES | Ambos equipos ya están sobre el césped de Balaídos.

LA PREVIA | Restan cinco minutos para que arranque el partido en Balaídos.

EL ANÁLISIS DE MARCELINO | Os dejamos las declaraciones del técnico del Villarreal previas al encuentro de esta tarde.

HORARIO PRÓXIMO PARTIDO | En la próxima jornada el Villarreal se desplazará al campo del Atlético de Madrid, la cita será el sábado 13 a las 21.00 horas.

CALENTAMIENTO | Los jugadores del Villarreal completan sus ejercicios de calentamiento.

CALENTAMIENTO | Los jugadores del Villarreal completan sus ejercicios de calentamiento.

Y LA PRÓXIMA LLEGADA | Mikautadze será nuevo jugador del Villarreal CF, otro traspaso histórico para la entidad amarilla.