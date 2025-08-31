Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Celta - Villarreal

Moleiro, única novedad en el once de Marcelino en Balaídos

Así luce el estadio de Balaídos una hora antes del comienzo del Celta - Villarreal.

Así luce el estadio de Balaídos una hora antes del comienzo del Celta - Villarreal. / Ismael Mateu

Jorge Sastriques

Vila-real

El Villarreal CF afronta esta tarde su partido correspondiente a la tercera jornada de liga en el campo de Balaídos ante el RC Celta. Los amarillos han protagonizado un gran comienzo liguero, con un saldo de seis puntos de seis posibles y un registro goleador de ocho tantos en las dos primera jornadas. El equipo vila-realense venció en el primer duelo al Oviedo y la pasada semana goleó por 5-0 al Girona.

Marcelino García Toral apuesta por una única novedad en su equipo titular con la entrada de Moleiro por Yeremy Pino, que ha abandonado la entidad con el Crystal Palace inglés como destino. Ya se sabe, cuando una cosa funciona mejor tocarla lo mínimo posible.

Por su parte, el Celta, que está inmerso en una campaña ilusionante con su vuelta a Europa, no está rallando a un buen nivel, al menos en el plano de los resultados. Los vigueses suman un punto de nueve posibles tras perder en casa ante el Getafe y no pasar del empate en Mallorca, ni frente al Betis.

