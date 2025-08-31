Marcelino, tras el Celta-Villarreal: "Estuvimos poco continuos e irregulares"

El empate en el descuento cosechado por el Villarreal ante el Celta en Balaídos dejó un sabor muy amargo en la expedición amarilla. Y, en esta línea, se mostró Marcelino García Toral a la conclusión del encuentro: «Se me queda mal cuerpo, pensábamos que teníamos los tres putos en un campo complicado contra un buen equipo. Es una pena. Pero en el cómputo general el empate es lo más justo, aunque una vez tienes la victoria trabajada a nadie le gusta que se le escape. Creo que tuvimos algunos desajustes defensivos». El técnico del Villarreal, además, reconocía su malestar: «es una pena pero hay que seguir trabajando».

Además, Marcelino no escondió las carencias de su equipo durante el encuentro. «Estuvimos discontinuos, incómodos, tuvimos muchas pérdidas, el campo estaba un poco seco y el viento fue constante en la segunda parte. No es excusa, no tuvimos nuestro día, perdimos pases sencillos y tuvimos poca continuidad», indicó el míster.

I. M.

Cosas positivas

Sin embargo, el técnico también puso en valor los aspectos positivos de sus jugadores: «el equipo se mostró solidario pero con balón estuvimos irregulares, poco continuos para lo que solemos hacer. Pero estoy muy contento por la respuesta que tuvimos sin balón, fuimos muy competitivos en este aspecto, el no tener el día con balón no nos dio inseguridad».

Además, Marcelino explicó sus cambios en la recta final. «Quedaban pocos minutos, tuvimos varias opciones para salir sencillo con superioridad espacial, también con espacio a la espalda, pero no estábamos fluidos, puse un jugador más atrás que nos permite cerrar la línea defensiva y defender con más objetivos. Ellos intentaron meternos en el área, el gol viene en un centro cruzado con una segunda acción. Quisimos ser solventes y no lo hemos sido, así que la culpa es del entrenador por tomar esa decisión», asumió.

En Directo

EL ANÁLISIS DEL MARCELINO | "Se me queda mal cuerpo, pensábamos que estaban los tres putos en un campo complicado contra un buen equipo. Es una pena. En esa acción que nos hayan metido un gol pero el fútbol es así. Pero en el cómputo general el empate es lo más justo, aunque una vez tienes la victoria trabajada a nadie le gusta que se le escape. Creo que tuvimos algunos desajustes defensivos, es una pena. Hay que seguir trabajando".

LA CRÓNICA | Os dejamos la crónica del encuentro, con la firma de Ismael Mateu, léela aquí.

ESTADÍSTICAS | RC Celta 1-1 Villarreal CF (Borja Iglesias / Pepe). ESTADÍSTICAS RC CELTA - VILLARREAL CF / LaLiga.

EL ANÁLISIS DE FOYTH | "Sensación muy amarga Trabajamos muy dura, el Celta jugó muy bien, partido durísimo, trabajamos todos como equipo defensivamente. Nos han marcado en ella última jugada".

FINAL | El Villarreal deja escapar dos puntos cuando más duele, en el descuento, todo en un envite duro jugado de poder a poder y cargado de intensidad. El Submarino se avanzó en el marcador en el comienzo del segundo acto con un golazo firmado por Pepe, tras tirar una pared con Etta Eyong. El Submarino no pudo cerrar el encuentro y en la recta final el Celta fue a más, Ilaix avisó primero y Borja Iglesias, en una acción coral de los celtiñas, remató a la red el empate a uno en el tiempo de descuento. RC Celta 1-1 Villarreal CF.

En líneas generales, el entrenador arguyó que «hubo un dominio alterno, estuvimos irregulares con balón. En el segundo tiempo, en una gran jugada nos adelantamos, luego tuvimos opciones de meter el segundo». «El balance es muy bueno, pero una vez teníamos nueve puntos en el 90, no quieres perderlos», concluyó.