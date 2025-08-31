Mikautadze pasa revisión médica y este lunes será oficialmente jugador del Villarreal

Georges Mikautadze ha pisado la terreta por unas horas este domingo. El delantero internacional por Georgia que el Villarreal CF va a fichar por las próximas seis temporadas, en un traspaso de compra récord en el club amarillo por 30 millones de euros, ha estado en suelo español por unas horas.

El ya exjugador del Olympique de Lyon aterrizó en Manises, para trasladarse a una clínica donde pasó la revisión médica y, tras ello, acudir con celeridad al Estadio de la Cerámica, donde se realizó las fotos oficiales con la elástica grogueta con las que este lunes se dará oficialidad a su fichaje.

El georgiano Georges Mikautadze (d) será delantero del Villarreal. / Agencias

Tras ello, puso rumbo a su país para concentrarse con su selección, con la que los días 4 y 7 de septiembre jugará respectivamente ante Turquía (18.00 horas) y Bulgaria (15.00 horas) en el Estadio Borís Paichadze, Tiflis. Duelos correspondientes al Grupo E de la Fase de Clasificación del Mundial 2026, compartiendo grupo con España.

El desenlace de Rubén Vargas y Etta Eyong

En el otro foco 'groguet' en cuanto al mercado de fichajes, las negociaciones entre Sevilla y Villarreal por el centrocampista ofensivo Rubén Vargas este domingo no han sufrido novedades, cerradas ambas partes en sus propuestas. Este lunes habrá desenlace. Los hispalenses deberán rebajar sus pretensiones si lo quiere vender y el Submarino las tendrá que subir (ofreció 6 millones) para llegar a un entente. En la entidad amarilla hay tranquilidad, ya que no es una urgencia realizar dicha contratación.

Etta Eyong. / Agencias

En cuanto a Etta Eyong, la situación del joven camerunés pasa por irse cedido mañana, antes del cierre del marcado de fichajes (e incluso podría ser renovado), o si algún club abona los 10 millones de su cláusula, cambiaría de aires pero siendo vendido.

Raúl Albiol, al Pisa

Por su parte, el que fuera referente y capitán del Submarino, Raúl Albiol, que terminó contrato con el Villarreal el pasado 30 de junio, jugará finalmente en el Pisa, recién ascendido a la Seria A italiana, firmando con una temporada con opción a otra. A sus 39 años (cumplirá 40 este próximo jueves, 4 de septiembre), el valenciano seguirá dando muestras de su clase como defensa.