La previa: El Villarreal quiere aplicar el 'no hay dos sin tres' en Balaídos ante el Celta

Con el mercado de fichajes en plena ebullición, con el baile de salidas y llegadas, y con posibles sorpresas todavía por producirse, el Villarreal CF afronta este domingo en Balaídos, a la hora del fútbol de toda la vida (en domingo a las 17.00 horas), el partido de la 3ª jornada de LaLiga, el encuentro previo al primer parón por fecha FIFA, enfrentándose a un siempre incómodo Celta de Vigo que las dos últimas temporadas ha tumbado al Submarino en su estadio en enfrentamientos, eso sí, marcados por quedarse el equipo amarillo con un hombre menos en la primer mitad en cada uno de ellos.

Marcelino García Toral advirtió dicho dato en su análisis previo al partido, puesto que no olvida como en la 34ª jornada del ejercicio 23/24 vio la roja Santi Comesaña en el minuto 17 y, en el pasado 24/25, fue Eric Bailly el que enfiló el camino a los vestuarios en el 37’ de la 33ª jornada. Ambas expulsiones más que discutibles.

Marcelino García Toral quiere que el Villarreal se vaya al parón con 9 puntos de 9 posibles. / Villarreal CF

Es por ello que el técnico asturiano del Villarreal quiere que sus futbolistas tengan puestos los cinco sentidos en este aspecto, en evitar cometer entradas a destiempo o generar situaciones que les puedan sacar del partido. Porque el objetivo es aplicar aquello de no hay dos sin tres. El míster quiere el 9 de 9 e irse líder al parón.

Las incógnitas

Para dicho compromiso, el entrenador del Submarino no ha podido incluir en la convocatoria al delantero canario Ayoze Pérez, ya que parece que todavía no ha dejado atrás su lesión de aductores. Sí que están en la lista los recién llegados Tani Oluwaseyi y el meta Arnau Tenas. Los dos, evidentemente, arrancarán en el banquillo y se busca que entren en dinámica.

Tani Oluwaseyi, en el centro del rondo en el entrenamiento de este sábado del Villarreal. / Villarreal CF

Al margen de ello, la venta de Yeremy Pino al Crystal Palace deja una vacante en la medular que probablemente sirva para incluir en el once titular a Thomas Partey o Alberto Moleiro, dos de los fichajes de la presente temporada en una plantilla muy renovada.

A su vez, la otra incógnita está en ver si Marcelino sigue apostando de inicio con Rafa Marín en el eje de la zaga o entrará una de las incorporaciones estrella de la temporada, el central portugués Renato Veiga, por el que el club abonó al Chelsea 24,5 millones.

El posible equipo

Por tanto, el posible once del conjunto amarillo para asaltar Balaídos contará con Luiz Júnior en portería, en defensa Mouriño y Sergi Cardona serán los laterales, con Foyth como central junto a Rafa Marín, cuyo rendimiento le da muchas opciones de seguir de inicio, o darle galones a Renato Veiga. En el centro del campo, Buchanan por la derecha, Pape Gueye y Comesaña se antojan fijos.

Los posibles onces de Celta y Villarreal. / Ismael Mateu

Falta saber si el técnico fortalece más la medular dando entrada a Thomas Partey como pivote junto a Gueye, desplazando al interior izquierdo a Comesaña, o mantener al gallego por el centro y el que entre en banda sea Alberto Moleiro.

Y en ataque parece segura la dupla Nicolas Pepe-Etta Eyong, en el que puede ser el último partido del camerunés ante el fichaje del georgiano Georges Mikautadze.

El Submarino quiere seguir siendo el líder en Balaídos, donde busca el no hay dos sin tres.