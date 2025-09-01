Álex Rubio: juventud, talento y gol para reforzar el ataque del Villarreal B de Albelda
El jugador madrileño procede del Antequera donde jugó este domingo frente al Cartagena
Ya es oficial. Después dos semanas negociando, el filial del Villarreal incorpora al joven delantero madrileño Álex Rubio, para reforzar el ataque de la escuadra 'grogueta' durante las dos próximas temporadas, hasta junio de 2027. Curiosamente, este domingo el ariete jugó la recta final de su equipo con el Antequera, club con el que tenía contrato en vigor.
Álex Rubio Roldán (Colmenar de Oreja, Madrid, 25/07/2002) es un joven atacante que destaca por su polivalencia. Puede partir como delantero o desde las bandas. Tiene experiencia en Primera Federación con el Antequera y Real Murcia. Ha disputado un total de 46 partidos y ha marcado un total de 10 goles en la categoría de bronce del fútbol español.
El joven delantero madrileño se convierte en el noveno refuerzo del Mini Submarino, que también ha incorporado a los centrocampistas Cheikh Thiam y Pablo Pascual, los defensas Eneko Ortiz, Isma Sierra, Lautaro Spatz e Iván Rodríguez, el portero Yakiv Kinareikin, así como el delantero Pablo Arenzana, que se ha marchado cedido al Girona B.
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Susto en Alcalà de Xivert: diez vacas se escapan del camión y campan por el pueblo
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Lemon, la galería que revolucionó el centro de Castelló
- La coronación de la reina abre un fin de semana festivo intenso en l’Alcora
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro
- Le piden 10 años por abuso sexual a una menor a la que dejó embarazada