Álex Rubio: juventud, talento y gol para reforzar el ataque del Villarreal B de Albelda

Ya es oficial. Después dos semanas negociando, el filial del Villarreal incorpora al joven delantero madrileño Álex Rubio, para reforzar el ataque de la escuadra 'grogueta' durante las dos próximas temporadas, hasta junio de 2027. Curiosamente, este domingo el ariete jugó la recta final de su equipo con el Antequera, club con el que tenía contrato en vigor.

Álex Rubio Roldán (Colmenar de Oreja, Madrid, 25/07/2002) es un joven atacante que destaca por su polivalencia. Puede partir como delantero o desde las bandas. Tiene experiencia en Primera Federación con el Antequera y Real Murcia. Ha disputado un total de 46 partidos y ha marcado un total de 10 goles en la categoría de bronce del fútbol español.

Alex Rubio ya es nuevo integrante para el filial del Villarreal. / Redacción

El joven delantero madrileño se convierte en el noveno refuerzo del Mini Submarino, que también ha incorporado a los centrocampistas Cheikh Thiam y Pablo Pascual, los defensas Eneko Ortiz, Isma Sierra, Lautaro Spatz e Iván Rodríguez, el portero Yakiv Kinareikin, así como el delantero Pablo Arenzana, que se ha marchado cedido al Girona B.