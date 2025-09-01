Autocrítica tras el Celta-Villarreal: "Nos duele un montón que nos hagan un gol en la última jugada"
El capitán Juan Foyth destaca la dificultad de jugar en un campo como Balaídos
El defensa argentino Juan Foyth pidió valorar el punto sumado por el Villarreal (1-1) frente al Celta en Balaídos, aunque dijo marcharse “dolido” por haber encajado en el tiempo de descuento. “Nos vamos con una sensación muy amarga porque trabajamos muy duro. El Celta juega muy bien, mucho más en su campo. Fue un partido durísimo, en el que trabajamos un montón todos juntos como equipo defensivamente y que nos hagan un gol en la última jugada nos duele un montón”, manifestó.
El futbolista del Submarino recordó que llegaban a Balaídos sin haber recibido “todavía ningún gol”, por eso ese tanto de Borja Iglesias en el descuento duele “mucho más”.
“Teníamos los tres puntos en la mano para seguir arriba, pero Balaídos es una cancha difícil. Es un punto que hay que valorar, aunque nos duele haber perdido esos dos en los últimos minutos”, insistió.
