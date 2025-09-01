Etta Eyong se despide del Villarreal con una emotiva nota y se va traspasado al Levante

Una de las situaciones que tenía pendientes el Villarreal CF en el último día del cierre del mercado de fichajes era la del delantero camerunés Etta Eyong. Su cláusula era de 10 millones de euros y, en teoría, había varios clubs interesados en ejecutarla, y existía la opción de que el Submarino cediera al futbolista. Pero dicha posibilidad parece que no se ha dado y finalmente el jugador ha decidido cambiar de aires siendo traspasado.

En una operación relámpago, el Villarreal ha vendido a Etta Eyong al Levante UD por 3 millones de euros, guardándose la entidad amarilla una cláusula de recompra y un derecho de tanteo ante una hipotética futura venta. Dicha cantidad se repartirá en 1,5 millones para el Submarino y la misma cifra para el Cádiz CF, que poseía el 50% del pase en cuanto a ingresar por un traspaso.