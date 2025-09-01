Oficial: Mikautadze, nuevo jugador del Villarreal hasta junio del 2031

Ya eso oficial, Georges Mikautadze es nuevo jugador del Villarreal CF. En una operación que se concretó el pasado jueves y se ha rubricado este lunes, día del cierre del plazo del mercado de fichajes, el club de la Plana Baixa y el Olympique de Lyon han dado luz verde y oficialidad al traspaso del internacional por Georgia, por el cual el Submarino ha abonado al club galo 30 millones de euros y que ha firmado por las próximas seis temporadas, es decir, que será groguet hasta el 30 de junio del 2031.

Tras varios intentos de firmar a un delantero de primer nivel, entre los que se intentó fichar a Artem Dovbyk, Arnaud Kalimuendo o Evann Guessand, entre otros, Marcelino García Toral ya tiene los dos delanteros que solicitó como refuerzos tras la salida de Thierno Barry al Everton: Tani Oluwaseyi y Georges Mikautadze. El nuevo atacante amarillo, internacional georgiano, se unirá a la disciplina amarilla tras defender los intereses de su selección, que juega dos compromisos oficiales esta semana durante la presente ventana de encuentros internacionales.

Georges Mikautadze ya es oficialmente nuevo jugador del Villarreal CF. / Villarreal CF

Un 'killer del área'

El delantero georgiano nacido en Francia, Georges Mikautadze (Lyon, Francia, 31 de octubre de 2000), es un habilidoso y potente atacante franco-georgiano que puede jugar como delantero centro o extremo izquierdo. Tiene gol, calidad, visión de juego y una fantástica conducción del esférico. Se distingue por su capacidad para generar ventajas y fabricar ocasiones de peligro cerca del área rival. También destaca por su potencia y su impresionante facilidad para ver portería o asistir a sus compañeros. Un auténtito killer del área.

Con solo 24 años, Mikautadze es uno de los referentes de su selección. Ha marcado 20 goles en 37 partidos con Georgia.

Enorme goleador

Con este ambicioso movimiento, el Villarreal CF refuerza su parcela ofensiva incorporando a uno de los mejores atacantes del fútbol europeo. Un fichaje ilusionante para dar un salto de nivel en una temporada exigente en la que el equipo amarillo juega la UEFA Champions League, además de LALIGA y la Copa del Rey.

A nivel de clubs, ha defendido los intereses de equipos importantes, siempre con interesantes cifras goleadoras. Con el Olympique de Lyon ha anotado 18 goles con 11 asistencias en 49 partidos oficiales; con el FC Metz, 38 goles con 13 pases de gol en 64 encuentros; con el Ajax de Amsterdam solo disputó 9 compromisos (sin anotar) y con el RFC Seraing belga, 36 tantos y 4 pases de gol en 57 duelos.

Mikautadze, en la Eurocopa 2024. / Associated Press/LaPresse

Rival de España por una plaza mundialista

Mikautadze será rival de la selección española por una plaza mundialista. El atacante disputará con Georgia los dos partidos correspondientes a la actual ventana FIFA, los días 4 y 7 de septiembre respectivamente ante Turquía (18.00 horas) y Bulgaria (15.00 horas) en el Estadio Borís Paichadze, Tiflis. Duelos correspondientes al Grupo E de la Fase de Clasificación del Mundial 2026, compartiendo grupo con España.