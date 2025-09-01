La previa: El Villarreal B de David Albelda busca el mejor estreno frente al Alcorcón

El Villarreal B se estrena este lunes 1 de septiembre en liga recibiendo al Alcorcón en el Mini Estadi (19.30 horas) donde David Albelda debutará como técnico del filial amarillo. La escuadra de la Plana Baixa se medirá a uno de los pesos pesados del grupo II de Primera Federación, dentro de una competición que tiene muchos gallos en el mismo corral y donde el ascenso y el ‘play-off’ estará más caro que nunca.

Los vila-realenses tendrán un inicio difícil arranque por aquello de que el equipo es muy nuevo y engrasar bien la maquinaria requiere de tiempo. La pretemporada finalizó con buenas vibraciones, y posiblemente con una plantilla a la que se podría unir algún jugador antes de que finalice el mercado de fichajes (esta noche a las 23.59 horas).

El técnico valenciano David Albelda se estrena esta temporada en el banquillo del filial. / Juan Francisco Roca

Un encuentro para el que el Villarreal B solo tiene la baja del lesionado Pablo Pascual. Y se verá si se quiere dar minutos al extremo granadino Víctor Moreno que sale de una pequeña lesión por una pequeña rotura. En un principio el resto de los efectivos estarán a disposición del técnico David Albelda.

Precedentes

Será la quinta vez que Villarreal B y Alcorcón se ven las caras en tierras de la Plana. Los cuatro anteriores precedentes se saldaron con una victoria, la de la pasada temporada por 4-0, un empate y dos derrotas, las que ganó el cuadro alfarero por 0-3 (campaña 2011/12) y 1-4 (la 2010/11).

Alassane Diatta está nombrado a llevar la manija del centro del campo del Villarreal B. / Juan Francisco Roca

Un posible once para este partido estaría formado por Rubén Gómez o Álex Quevedo, en la portería; Dani Budesca, Ismael Sierra, Lautaro e Iván Rodríguez, en la línea defensiva; Luis Quintero, Alassane Diatta, Carlos Maciá, y Facundo Viveros, en el centro del campo, con Albert García y Hugo López en la punta del ataque. El partido será dirigido por el colegiado tarraconense Gonzalo Romero Freixas.

Rival reforzado

El Alcorcón de Pablo Álvarez llega a Vila-real tras cerrar una pretemporada de ocho encuentros disputados con un saldo de tres victorias, dos empates y dos derrotas. A lo largo del verano se ha reforzado con doce futbolistas, entre ellos uno examarillo como es el lateral gaditano Lanchi, procedente de la Cultural y Deportiva Leonesa.

Salida

El Villarreal anunció este domingo pasado que el joven delantero riojano Pablo Arenzana, fichado este verano procedente de la Real Sociedad C, y máximo goleador del filial en pretemporada, ha sido cedido al Girona B hasta junio de 2026.