Estas son las puntuaciones del Villarreal ante el Celta: ¿Quién es tu MVP del partido?

El Villarreal CF empata a un tanto en Balaídos contra el Celta de Vigo en un partido que tenía prácticamente ganado y que le hace perder el liderato en Primera en el último suspiro.

Estas son las puntuaciones de los jugadores del Submarino:

EL MEJOR: Foyth | 7 |

Gran partido del argentino, con contundencia, evitando goles y calidad atrás.

Luiz Júnior | 6 |

Buen partido del brasileño. Atento a las salidas, reflejos y muy buen juego de pies.

Mouriño | 6 |

Muy serio en el lateral, siendo expeditivo en las divididas. Fuerte y correcto con balón.

Rafa Marín | 6 |

Corrigió sus despistes de la primera mitad con buen juego aéreo y salida de zurda.

Sergi Cardona | 6 |

Fiable en banda izquierda tanto en defensa como en ataque. Inteligente con balón.

Comesaña | 7 |

Un pulmón en el centro del campo. Su despliegue físico y aportación fue bestial.

Pape Gueye | 7 |

Un motor en el centro del campo, con recuperaciones y llegadas ‘box to box’.

Buchanan | 6 |

Intermitente por momentos, pero siempre que tuvo el balón fue inteligente.

Alberto Moleiro | 6 |

Tuvo destellos del buen jugador que es, pero le faltó más ritmo y llegada.

Nicolas Pepe | 7 |

Siempre intenso, vertical y peligroso. Gran jugada y gol en la acción del 0-1.

Etta Eyong | 7 |

Enorme su sacrificio en ataque, peleándose y ganando duelos. Gran pared en el 0-1.

Etta Eyong, en el Villarreal-Girona. / MANOLO NEBOT

TAMBIÉN JUGARON:

Thomas Partey | 6 |. Implicado.

Parejo | 6 |. Experimentado.

Akhomach| 6 |. Dinámico.

Oluwaseyi | 6 |. Debutante.

Renato Veiga | 5 |. Sin tiempo.