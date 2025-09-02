Aplazada la vista del caso Thomas Partey hasta el 15 de septiembre

Thomas Partey ya está en Ghana con su selección para preparar los dos partidos de la ventana FIFA de este mes de septiembre una vez que se ha aplazado la vista relacionada a los presuntos casos de abusos sexuales que tenía programada para este martes en Londres , trasladada al día 15 de este mes, coincidiendo cuando el Villarreal CF esté en la capital inglesa para medirse al Tottenham en la Champions League (el martes 16, a las 21.00 horas).

El caso de Thomas se ha pospuesto al día 15 y se celebraría, según The Independent, en el Tribunal de la Corona de Southwark en lugar del Tribunal Penal Central. Cabe recordar que la Policía Metropolitana de Londres y el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) presentaron cargos al futbolista por cinco presuntas de violaciones (dos contra una mujer y tres contra otra), más otro de agresión sexual contra una tercera mujer. Unos hechos que supuestamente habrían ocurrido entre 2021 y 2022 en la capital de Inglaterra.

Thomas Partey, jugador del Villarreal, este martes en Ghana. / GFA

Camino al Mundial

Thomas Partey aportará toda su experiencia en el centro del campo ghanés. Ghana abrirá esta ventana FIFA en N’Djamena contra Chad este jueves, a las 15.00 horas, en el Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno, y la finalizará el lunes 8 frente a Malí en el Accra Sports Stadium de la capital ghanesa (19.00 horas), encuentros determinantes en el camino africano hacia el Mundial 2026, donde Ghana es líder del Grupo I.