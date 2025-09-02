'Fuego cruzado' entre Cádiz y Levante por el traspaso de Etta Eyong

Ante las críticas a una supuesta opción de compra en favor del Submarino por parte del presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, el director deportivo del Levante, Héctor Rodas, explicó este martes que el «Villarreal mantiene un derecho de tanteo sobre Etta Eyong», que fue fichado por 3 millones de euros el pasado lunes, correspondiéndole 1,5 millones a los groguets y misma cantidad para los gaditanos.

Eso sí, el dirigente del club granota dejó claro que no existe una cláusula de recompra: «El Villarreal no puede recuperarlo durante la presente temporada o al final de la misma», destacó.

Levante y el Villarreal acordaron el pasado lunes la venta del joven camerunés de 21 años por dichos 3 millones de euros y Rodas puntualizó que «el club amarillo solo tendrá la posibilidad de igualar una oferta en el caso de que, en el futuro, el Levante la reciba para vender a Etta Eyong», recalcó.

Etta Eyong, nuevo jugador del Levante UD. / Levante UD

Las quejas del Cádiz

Todo ello tras la intervención de un aparentemente enojado presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, que salió al paso ante las opiniones que afirmaban que el Submarino se había reservado una opción de compra por el delantero.

«El Villarreal tiene derecho de tanteo, no de recompra», precisó Vizcaíno sobre el atacante camerunés que, según el dirigente andaluz, «en caso de que se venda a un tercero, y si se traspasa la totalidad de los derechos, el equipo castellonense cobrará lo que le corresponda y el Cádiz también», indicó el mandatario cadista.

«Si en esa operación el Villarreal se reserva un porcentaje, el Cádiz también tendría derecho a la mitad que se reservara el conjunto valenciano», explicó Vizcaíno.

En resumen, el club de la Plana Baixa se ha garantizado un derecho de tanteo por Etta Eyong.