Oficial: El Villarreal pone la guinda al mercado con el fichaje de Manor Solomon
El extremo diestro de banda izquierda internacional por Israel llega cedido por el Tottenham hasta el 30 de junio del 2026
La guinda finalmente ha sido doble: Georges Mikautadze y Manor Solomon. El Villarreal CF, que en la tarde de este lunes oficializaba el fichaje de Georges Mikautadze, ha cerrado un mercado de fichajes de Champions con dos últimas incorporaciones de máximo nivel, el goleador georgiano y el extremo israelí. Dos en uno.
El Submarino y el Tottenham Hotspur han alcanzado un acuerdo de cesión, a las 23.57 horas de este lunes, por Manor Solomon, que jugará como groguet durante la presente temporada 2025/26, en una cesión simple hasta el 30 de junio del 2026.
Extremo de primer nivel
Manor Solomon (Kfar Saba, Israel, 24 de julio de 1999) es un habilidoso atacante diestro que actúa como extremo izquierdo. Atesora un gran desborde y capacidad para superar rivales en el uno contra uno. También destaca por su velocidad y por poseer un fantástico disparo desde media distancia.
El atacante israelí ha defendido los intereses del Tottenham Hotspur, Fulham FC, Leeds United, Shakhtar Donetsk y Maccabi Petah Tikva. Con el conjunto ucraniano se proclamó campeón de la liga, la copa y la supercopa. En esta etapa, jugó un total de 106 encuentros, en los que marcó 22 goles y repartió 9 asistencias.
Especialmente destacada fue también su actuación la pasada campaña con el Leeds United en Championship. Lideró al conjunto ‘white’ a lograr el ascenso a la Premier League, contribuyendo a esta hazaña con 10 goles y 12 asistencias.
Solomon también es internacional con la selección de Israel, con la que ha jugado 44 partidos y ha anotado 7 goles. Sin duda, la guinda a un mercado de Champions para el Villarreal CF.
