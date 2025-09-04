Más músculo internacional para el nuevo Villarreal

El Villarreal CF trabaja esta semana en cuadro. Aunque este primer parón de selecciones permitirá al grueso de futbolistas del Submarino disfrutar de tres días de descanso (Marcelino García Toral ha concedido vacaciones de viernes a domingo) habrá unos cuantos que no tendrán el privilegio de sus compañeros porque han sido convocados por sus respectivos países. Son, en total, 11 jugadores los que estos días trabajan lejos de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y lo hacen con los combinados nacionales de donde proceden. Una cifra tan amplia que no se recordaba en Miralcamp y que hará que los aficionados groguets no se queden sin fútbol estos días.

Buchanan y Tani han viajado con Canadá, Pape Gueye con Senegal, Nicolas Pepe con Costa de Marfil, Thomas Partey con la selección de Ghana, Ilias Akhomach ha sido citado por Marruecos, Renato Veiga va a jugar con Portugal, Georges Mikautadze hará lo propio con Georgia, Manor Solomon con Israel, Juan Foyth con Argenina y Pau Navarro se encuentran convocado con la selección española sub-20.

En la mayoría de los casos, los encuentros a disputar serán clasificatorios para el Mundial 2026, si bien los casos de Canadá y la Rojita sub-20 serán amistosos. En su caso, Buchanan y Oluwaseyi se medirán con Canadá a Rumanía y Gales, mientras que Pau Navarro podría tener minutos en los dos choques preparatorios que España disputará ante Francia y que servirán al seleccionador Paco Gallardo para elegir a los jugadores que serán finalmente los que entren en la lista definitiva para viajar a Chile y participar en el Mundial de la categoría, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Con la mirada en el Mundial

El resto de encuentros que afrontarán los internacionales del Submarino sí son de mayor importancia para los países implicados, quienes se encuentran disputando el clasificatorio para el Mundial de 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

Así, Foyth jugará con la albiceleste ante Venezuela y Ecuador; los africanos Nicolas Pepe, Pape Gueye, Ilias Akhomach y Thomas Partey defenderán los intereses de Costa de Marfil (ante Burundi y Gabón), Senegal (frente a Sudán y Congo), Marruecos (contra Níger y Zambia) y Ghana (contra Chad y Malí). Además, los recién llegados Renato Veiga y Georges Mikautadze jugarán con Portugal ante Armenia y Hungría, y con Georgia ante Turquía y Bulgaria. Y Manor Solomon representará a Israel ante Moldavia e Italia.

-Canadá (Buchanan y Oluwaseyi) – partidos amistosos

Rumanía-Canadá: viernes 5 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Arena Nationala de Bucarest (Rumanía).

Gales-Canadá: martes 9 de septiembre, a las 20.45 horas, en el Liberty Stadium de Swansea (Gales).

Tani Oluwaseyi, en el centro del rondo en el entrenamiento de este sábado del Villarreal. / Villarreal CF

-Senegal (Pape Gueye) – clasificatorio Mundial 2026

Senegal-Sudán: viernes 5 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Stade Me Abdolulaye Wade de Diamniadio (Senegal).

RD Congo-Senegal: martes 9 de septiembre, a las 18.00 horas, en el Pentecost Martyrs Stadium de Kinsasa (RD Congo).

Pape Gueye, tras marcar con el Villarreal en el triunfo al Oviedo. / Toni Losas

-Costa de Marfil (Nicolas Pepe) – clasificatorio Mundial 2026

Costa de Marfil-Burundi: viernes 5 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Felix Houphouet Boigny Stadium de Abiyán (Costa de Marfil).

Gabón-Costa de Marfil: martes 9 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Franceville Stadium de Franceville (Gabón).

Nicolas Pepe, autor del gol del Villarreal en Balaídos. / Agencia Efe

-Ghana (Thomas Partey) – clasificatorio Mundial 2026

Chad-Ghana: jueves 4 de septiembre, a las 15.00 horas, en el Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno de N’Djamena (Chad).

Ghana-Malí: lunes 8 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Estadio Ohene Djan de Acra (Ghana).

Thomas Partey, jugador del Villarreal, este martes en Ghana. / GFA

-Marruecos (Ilias Akhomach) – clasificatorio Mundial 2026

Marruecos-Níger: viernes 5 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Moulay Abdellah Sports Complex de Rabat (Marruecos).

Zambia-Marruecos: lunes 8 de septiembre, a las 15.00 horas, en el Levy Mwanawasa Stadium de Ndola (Zambia).

Ilias, en su regreso a los terrenos de juego en el Villarreal-Girona. / MANOLO NEBOT

-Portugal (Renato Veiga) – clasificatorio Mundial 2026

Armenia-Portugal: sábado 6 de septiembre, a las 18.00 horas, en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium de Yerevan (Armenia).

Hungría-Portugal: martes 9 de septiembre, a las 20.45 horas, en el Puskas Arena de Budapest (Hungría).

Vídeo: Presentación del nuevo jugador del Villarreal Renato Veiga / Gabriel Utiel

-Georgia (Georges Mikautadze) – clasificatorio Mundial 2026

Georgia-Turquía: jueves 4 de septiembre, a las 18.00 horas, en el Estadio Boris Paichadze de Tiflis (Georgia).

Georgia-Bulgaria: domingo 7 de septiembre, a las 15.00 horas, en el Estadio Boris Paichadze de Tiflis (Georgia).

Georges Mikautadze ya es oficialmente nuevo jugador del Villarreal CF. / Villarreal CF

-Israel (Manor Solomon) – clasificatorio Mundial 2026

Moldavia-Israel: viernes 5 de septiembre, a las 20.45 horas, en el Estadio Zimbru de Chisináu (Moldavia).

Israel-Italia: lunes 8 de noviembre, a las 20.45 horas, en el Nagyrdei Stadium de Debrecen (Hungría).

Georges Mikautadze (i) y Manor Solomon (c) fichan por el Villarreal, que ha traspasado a Etta Eyong (d) al Levante. / Villarreal CF / Agencias / Levante UD

-Argentina (Juan Foyth) – clasificatorio Mundial 2026

Argentina-Venezuela: viernes 5 de septiembre, a las 1.30 horas, en el Estadio Monumental de Buenos Aires (Argentina).

Ecuador-Argentina: miércoles 10 de septiembre, a las 1.00 horas, en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil (Ecuador).

Foyth levantando al cielo de Gdansk la Europa League en el año 2021. / RDM

-Pau Navarro (España Sub-20) – amistosos

Francia-España: jueves 4 de septiembre, a las 16.00 horas, en Clairefontaine (Francia).

Francia-España: domingo 7 de septiembre, a las 11.00 horas, en Clairefontaine (Francia).