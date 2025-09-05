Blindaje al Villarreal: solo cuatro jugadores acaban contrato en 2026

Con sus últimos movimientos, y ya no solo por lo que respecta al mercado de fichajes recientemente finalizado, el Villarreal CF se ha asegurado su futuro. La dirección deportiva del club de la Plana Baixa ha maniobrado a tiempo y con inteligencia, y ha blindado el grueso de su plantilla a largo plazo. Aunque ya se sabe que con dinero por medio no hay contrato que valga, lo cierto es que el Submarino tiene el 85% de su plantilla con contrato en vigor más allá del 30 de junio de 2026.

De hecho, tan solo son cuatro los futbolistas del primer equipo que concluyen su vinculación con el cuadro groguet a finales de la presente campaña. Se trata de Dani Parejo, Alfonso Pedraza, Adrià Altimira y Thomas Partey, quien tan solo firmó por una temporada, a expensas de lo que suceda con su futuro en el club en función de su situación judicial.

A ellos se podrían sumar Manor Solomon, cedido por el Tottenham Hotspur hasta final de temporada (cesión simple) y Rafa Marín, a préstamo hasta final de curso por el Nápoles con una opción de compra no obligatoria de 15 millones. Pero su vinculación contractual con el Submarino es temporal.

Nómina de 26 jugadores

Así, del resto de la plantilla de 26 jugadores con que cuenta el Villarreal, los siguientes en acabar contrato serían Gerard Moreno, Ilias Akhomach y Sergi Cardona, quienes finalizan en 2027, si bien un año más tienen por contrato firmado otros cuatro jugadores: Santi Comesaña, Pape Gueye, Nicolas Pepe y Ayoze Pérez.

Sani Comesaña 09.jpg / Villarreal CF

De los llegados en esta pasada ventana de fichajes todos han sido firmados a largo plazo. Mouriño, Buchanan, Moleiro y Oluwaseyi firmaron por cinco temporadas (hasta 2030), mismo periodo que en su momento sellaron Luiz Júnior, la apuesta para la portería del Submarino que llegó la pasada campaña; Logan Costa, que se perderá el presente curso por una lesión de gravedad en la rodilla; y el joven Pau Navarro, al que se renovó y blindó pensando en su proyección futura, y que finalmente se ha quedado en el primer equipo en esta primera parte de la temporada.

El portero titular del Villarreal, Luiz Júnior. / Villarreal CF

Los dos jugadores que han firmado por más tiempo como futbolistas del Villarreal también han llegado este mismo verano y son las llamadas a ser las estrellas del plantel. Dos futbolistas que han de marcar la diferencia y por los que el club de la Plana Baixa ha realizado importantes desembolsos económicos para hacerse con sus servicios: Georges Mikautadze, que ha firmado hasta 2031, y Renato Veiga, incorporado hasta junio de 2032. Futuro asegurado.

Manolo Nebot