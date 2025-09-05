Mimos y desconexión para la plantilla del Villarreal

Mimos a la plantilla grogueta. El Villarreal CF no regresará a los entrenamientos hasta el próximo lunes, 8 de septiembre, a las 19.00 horas, lo que supone que el conjunto de la Plana Baixa tendrá o contará, con casi cuatro días de descanso antes de regresar al trabajo tras haberse ejercitado por última vez este jueves en sesión matinal.

Desde el cuerpo técnico que dirige Marcelino García Toral se pretende que los futbolistas puedan desconectar, si bien once de ellos están convocados por sus selecciones o están lesionados, y solo la mitad de la plantilla podrá disfrutar de estos días libres.

Son, en total, 11 jugadores los que estos días trabajan lejos de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y lo hacen con los combinados nacionales de donde proceden. Una cifra tan amplia que no se recordaba en Miralcamp y que hará que los aficionados groguets no se queden sin fútbol estos días.

Thomas Partey (d), jugador del Villarreal, en la concentración de la selección de Ghana. / GFA

Buchanan y Tani han viajado con Canadá, Pape Gueye con Senegal, Nicolas Pepe con Costa de Marfil, Thomas Partey con la selección de Ghana, Ilias Akhomach ha sido citado por Marruecos, Renato Veiga va a jugar con Portugal, Georges Mikautadze hará lo propio con Georgia, Manor Solomon con Israel, Juan Foyth con Argenina y Pau Navarro se encuentran convocado con la selección española sub-20.

Los lesionados

En el capítulo de lesionados, dos de ellos son de larga duración, como son los casos de Willy Kambwala y Logan Costa, mientras que los que si se espera que estén recuperados tras este parón son los delanteros Ayoze Pérez y Gerard Moreno.

Ayoze Pérez, en un entrenamiento de esta semana del Villarreal. / Villarreal CF

El calendario

El Villarreal regresará el lunes al trabajo para afrontar un calendario intenso, ya que arrancan las competiciones europeas y los partidos cada tres días, por lo que en los próximos 15 días el equipo de la Plana Baixa se enfrentará al Atlético de Madrid, Tottenham, Osasuna, Sevilla y Athletic Club.