Mikautadze se estrena como 'groguet' marcando con Georgia

Georges Mikautadze ya sabe lo que es anotar siendo jugador del Villarreal CF, aunque de momento solo con Georgia. El tardío fichaje por el conjunto 'groguet', anunciado el pasado 1 de septiembre, no permitió al delantero debutar con la elástica amarilla al tener que unirse a la concentración de su combinado nacional. Un parón nacional en el que su selección ha disputado dos encuentros correspondientes al Grupo E, donde se encuentra la Selección Española, de clasificación para el Mundial de 2026 celebrado el próximo verano en Norteamérica.

En el primero, el combinado georgiano cayó derrotado por 2-3 frente a Turquía, donde el delantero 'groguet' fue amonestado con tarjeta amarilla en la segunda mitad por una conducta antideportiva. Un tropiezo que complicó las opciones de clasificación de Georgia teniendo en cuenta la composición de un grupo formado por España, Turquía, Georgia y Bulgaria. La segunda jornada obligaba al combinado entrenado por Willy Sagnol a obtener la victoria ante Bulgaria, el rival más sencillo a priori, para seguir manteniendo opciones de clasificarse para la Copa del Mundo.

Mikautadze, nuevo jugador del Villarreal. / Agencias

Primer gol como amarillo

Sabedores de la importancia, el conjunto del oeste del Mar Negro no ha dado opción a la selección búlgara después de igualar el 3-0 que le endosó la Selección Española el pasado jueves. Mikautadze repitió titularidad este domingo y llegó a disputar 77 minutos siendo protagonista en el encuentro. En el 66' de juego, el atacante amarillo recibió un esférico en el punto de penalti, tras un mal rechace del meta visitante, y definió con una sutil vaselina para poner el 3-0 definitivo. El gol fue anulado en primera instancia por fuera de juego, pero el VAR instó al colegiado a dar validez tras consultar la correcta posición del atacante.

Manor Solomon anotando el segundo gol con Israel. / Associated Press/LaPresse

Solomon, el más destacado

El último fichaje del submarino amarillo, Manor Solomon , fue de la partida en la victoria israelí frente a Moldavia (0-4) en la cuarta jornada de clasificación para el Mundial 2026. Dejó una gran actuación repartiendo una asistencia y anotando el 0-2 en los 63 minutos que disputó. La próxima cita será el próximo lunes frente a Italia a las 20:45 horas.

Oluwaseyi y Buchanan titulares

Ambos jugadores canadienses participaron de inicio en el combinado dirigido por Jesse March. Consiguieron derrotar a Rumanía (0-3) en un amistoso internacional donde Oluwaseyi firmó la asistencia del tercero. Fueron sustituidos pasado el 75' de juego y volverán a pisar el césped el próximo martes a las 20:45 horas ante Gales.

Pape Gueye. / Gabriel Utiel

Sin descanso para Pape Gueye

El centrocampista africano disputó los 90 minutos en una victoria esencial de su selección, Senegal, ante Sudán (2-0) para acercarse a la clasificación de la próxima Copa del Mundo. Los senegaleses tratarán de alcanzar el primer puesto del grupo el próximo martes en la cita con la República Democrática del Congo a las 18:00 horas.

Nicolas Pepe, suplente

El mejor jugador del mes de agosto amarillo intervino en los últimos minutos del triunfo marfileño ante Burundi (1-0) al ingresar al terreno de juego en el 67'. Tres puntos vitales para rozar una clasificación al próximo Mundial que tratarán de certificar el siguiente martes a las 21:00 horas ante Gabón.

Pau Navarro, preparado para el Mundial

El joven defensor de La Vilavella ingresó en el 67' de juego para tratar de igualar el encuentro de la Selección Española sub-20 (2-0). Los de Paco Gallardo se encuentran en fase de preparación para el próximo Mundial que se comenzará a finales de septiembre en Chile. La segunda prueba de este parón internacional será el domingo, donde el combinado español tratará de vengarse ante la selección francesa.

Thomas Partey (d), jugador del Villarreal, este martes en Ghana. / GFA

Varios sin minutos

Son cuatro los futbolistas que no han podido disfrutar de minutos con su combinado nacional. Thomas Partey no participó en el sorprendente empate de Ghana ante la colista de su grupo, Chad, que puntuaba por primera vez en el campeonato. El centrocampista tendrá una nueva oportunidad el próximo lunes ante Malí a las 21:00 horas. Por otro lado, se encuentran los casos de Juan Foyth, que no fue convocado en la despedida de Messi en Argentina que finalizó con victoria albiceleste frente a Venezuela (3-0), y Renato Veiga, que disfrutó desde el banquillo de la exhibición portuguesa ante Armenia (0-5). En último lugar, Marruecos consiguió concretar su clasificación para el próximo Mundial derrotando contundentemente a Níger (5-0) sin la participación de Ilias Akhomach.