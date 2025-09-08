Entrevista a Luiz Júnior, portero del Villarreal: "Este club piensa en grande"

Tiene una mirada dulce, el rostro risueño y desde la primera toma de contacto ya se advierte su extrema timidez. Él mismo lo confiesa a las primeras de cambio. Gigante, como dicta su 1,92 metros de altura, mucho más maduro que lo que marcan sus 24 años y con una marcada mentalidad profesional, Luiz Lúcio Reis Júnior (14/01/2001) acude al Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para hacer una de las primeras entrevistas personalizadas que ha dado desde su llegada al Villarreal CF el 20 de agosto del 2024.

Guardameta de primer nivel y de enorme potencial, a Luiz Júnior nadie le ha regalado nada. O Goleiro (El Portero), como así se le conoce desde su llegada al Submarino, es natural de Mirolândia, una pedanía de menos de 1.000 habitantes de Dom Expedito Lopes, pequeña población de algo más de 6.000 censados que está a 27 kilómetros de Picos (ciudad donde nación), capital de la comarca que lleva el mismo nombre dentro de la provincia del Sudeste Piauiense, en el estado de Piauí, uno de las 27 unidades federativas de Brasil, situado al noreste del país.

Formado en la cantera del club de su pueblo, a los 16 años le captó el CA Diadema, club de la ciudad que lleva el mismo nombre, ubicada a 17 kilómetros de Sao Paulo.

Luiz Júnior tuvo que hacer un eterno viaje en autobús de nada menos que tres días, desde su pueblo a Diadema, un desplazamiento que le cambio la vida, puesto que en solo un año le fichó el Mirassol FC, que milita en la Primera División de Brasil de la localidad de Mirassol, también de Sao Paulo pero a 454 kilómetros de la capital.

Luiz Júnior, portero del Villarreal / GABRIEL UTIEL

Allí jugó solo una campaña en el juvenil sub-17 y, un año después, ya con 18, fue captado y firmado por el Famalicão portugués, donde estuvo cinco temporadas: la primera en el juvenil sub-19, la segunda en el filial sub-23 y con 20 años dio el salto al primer equipo en noviembre del 2020, donde comenzó a despuntar muy pronto y llamó la atención de muchos clubs de las principales ligas europeas.

El Villarreal lo tenía mapeado desde sus primeros pasos en la élite de Portugal e incluso desde dos años antes de su llegada, el guardameta ya sabía del interés del Submarino por sus servicios.

El brasileño es una firme apuesta de presente y futuro del club, jugador que estaba en cartera y que su fichaje se aceleró ante la inesperada venta en agosto del 2024 de Filip Jörgensen al Chelsea. El Villarreal abonó al Famalicão 12 millones de euros por un «portero para años», como así lo definen desde dentro, siendo la inversión más cara de la historia de la entidad grogueta por un guardameta.

Luiz Júnior junto al redactor de deportes, Isma Mateu / GABRIEL UTIEL BLANCO

En su segundo año en el conjunto amarillo, y ya afianzado como titular para Marcelino García Toral, el joven brasileño analiza para Mediterráneo su actualidad en el Submarino, al que define como club importante, familiar y exigente, y qué espera del futuro inmediato en una temporada que se antoja ilusionante.

--¿Qué sintió cuando supo que el Villarreal quería ficharle?

--Fue una alegría inmensa. Hacia un par de años que sabía de su interés, algunos contactos pero sin oferta, y cuando llegó la propuesta el año pasado ni me lo pensé. Fue una alegría porque conocía de la grandeza de este equipo. El Villarreal es un club que piensa en grande y que aspira a cosas importantes, y fichar era dar un salto muy importante en mi carrera. Con 23 años, por aquel entonces, era una oportunidad que tenía que aprovechar.

--¿Qué conocía del Villarreal?

--Su nivel e importancia en España y en Europa. Siempre pelea por plazas europeas y recuerdo muy bien cuando ganó la Europa League y disputó las semifinales de Champions. Es un club ideal para mí.

--¿En qué se basa para decir que es un club ideal para usted? ¿Por su familiaridad? Porque tengo entendido que es muy familiar.

--Sí, eso es. A mí me gusta mucho mi pueblo, estar con mi familia y siempre que puedo, o voy allí o hago que vengan a estar conmigo a España. Además, estoy viviendo aquí con mi esposa, Anny Carolina, que es de mi pueblo. Me gusta mucho hacer vida en familia.

El guardameta del Villarreal, Luiz Júnior, sobre el césped de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza / GABRIEL UTIEL BLANCO

--Sabe que fue una fuerte inversión del club. ¿Le supone una presión añadida saber que costó 12 millones? ¿Le pesa?

--La verdad es que no. Más que una presión, es un elogio que pagaran esa cifra. Para mí no es una presión, es una apuesta por un portero que consideran de mucho nivel. Presión fue irme con 18 años a Portugal llegando tan joven para ganarme un puesto y conseguirlo. Es más una motivación.

--¿Qué objetivos tiene ahora?

--Quiero devolver esa confianza depositada por el club por mí. Mi propósito es consolidarme en el equipo y ayudarle a que llegue lo más lejos posible en las tres competiciones, LaLiga, la Copa y la Champions League, que es una competición que nos ilusiona.

--¿Y qué espera lograr con el club?

--Como nos inculca el míster, pensamos en ir partido a partido. Me gusta mirar el presente. Pero hay que ir avanzando jornadas y etapas y los retos llegarán. Además, tenemos que afrontar la Champions sin miedo a nadie. Este club ha ganado títulos y ha llegado lejos en varias competiciones europeas. Hay que competir sin complejos porque tenemos muy buena plantilla y podemos ganar a cualquiera en cada competición.

Júnior atiende al Mediterráneo en la grada del Mini Estadi / GABRIEL UTIEL BLANCO

--Ahora que ha nombrado al míster. ¿Cómo está con Marcelino y con su cuerpo técnico?

--Marcelino es un gran entrenador. Es muy claro y muy exigente, y esa exigencia nos ayuda a mejorar en el día a día. Siempre busca sacar lo mejor de nosotros. Su cuerpo técnico también y Borja, el entrenador de porteros, me está enseñando y ayudando mucho.

--¿Estudian a los rivales desde el punto de vista del portero?

--Sí, sí, lo tienen todo controlado. Siempre analizamos desde la parte del portero a nuestros rivales. Es algo muy importante en los partidos.

--Tuvo una gran acogida de la afición e incluso Marcos Senna le ayudó en sus inicios aquí.

Sí. La gente es muy cercana y se porta muy bien conmigo. Es un club familiar dentro del propio club y con su afición. Y Marcos, desde que llegué me explicó todo lo que significaba el Villarreal y me da consejos. Me llevo muy bien con él.

--¿Cuál fue su portero de referencia en la infancia y en la actualidad?

Marcos (Marcos Roberto Silveira, exguardameta internacional por Brasil) era mi ídolo de la infancia, por eso me hice hincha del Palmeiras. Y ahora mi referente desde hace años es Ederson Moraes (también internacional brasileño), que jugó en el Manchester City y ahora está en el Fenerbahçe. Tengo un juego parecido al suyo y me fijo mucho en sus cualidades.

Luiz Júnior, guardameta brasileño del Submarino / GABRIEL UTIEL BLANCO

--De los equipos a los que se ha enfrentado, ¿cuál es el más complicado de LaLiga?

Para mí es el Barcelona. Tiene un fútbol de muy buena posesión de balón y velocidad de ejecución. Además de grandes jugadores. LaLiga española en general tiene un gran nivel, de las mejores del mundo y con futbolistas de nivel.

--¿Y qué jugador considera el mejor de LaLiga española?

Sin dudarlo, Lamine Yamal. Es en estos momentos el jugador más determinante y desequilibrante de LaLiga. Antes de enfrentarme a él analizamos todo, preparamos cómo frenar esa jugada en la que encara, recorta hacia adentro y dispara. Y, pese a ello, era imposible de frenar. Es admirable.

--Confiésenos un sueño. Llegó a ser convocado con la sub-20 de su país. ¿Espera rendir a gran nivel con el Villarreal para ser citado por la selección absoluta de Brasil? ¿Espera la llamada de Ancelotti?

Jajaja (risas). Ir a la selección se logra con mucho sacrificio y rindiendo muy bien en tu club. Y yo quiero hacerlo muy bien, ayudar al Submarino y conseguir grandes cosas. Trabajaré duro para que todo ello me ayude a tener una oportunidad con mi selección. Vestir la camiseta de Brasil es el sueño de todo futbolista brasileño. Ojalá pueda conseguirlo con el Villarreal.