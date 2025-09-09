¡La que se avecina en el Villarreal!: el calendario más infernal, a la vuelta de la esquina

El Villarreal CF afronta uno de los calendarios más infernales que cualquier aficionado groguet recuerda. Después de este parón internacional, el Submarino afronta, en lo que queda de septiembre y todo octubre, una secuencia de partidos impresionante por su dureza, extensión y frecuencia. Por delante, 10 encuentros en 43 días, con varios de los rivales más fuerte de LaLiga EA Sports, pero también de la Champions, que los de Marcelino García afrontan con refuerzos. Sobre todo en ataque. Con los fichajes que llegaron sobre la bocina, pero también con la paulatina recuperación de los lesionados de mediado recorrido (no con los de larga duración: Willy Kambwala, Logan Costa y Pau Cabanes).

A la espera de que los 11 internacionales (cifra récord) regresen sin mayores incidencias que la acumulación de minutos y kilómetros), el entrenador asturiano trabajó con el resto de la plantilla. Ayoze Pérez ya asoma por la rampa de salida de la enfermería y, tras lesionarse en el primer amistoso de la pretemporada, podría tener sus primeros minutos oficiales el sábado, a las nueve de la noche, en el Riyadh Air Metropolitano.

Gabriel Utiel / Ismael Mateu

La incógnita se centra el Gerard Moreno, autor del gol amarillo (de penalti) en la última visita al Atlético (1-1, el 25 de enero). El barcelonés, tras una prometedora pretemporada, sufrió un nuevo retroceso el 15 de agosto, en la apertura del curso frente al Oviedo. Otro percance muscular que podría quedar atrás esta semana, con una reincorporación al grupo que ya es un hecho, pero con el asterisco puesto en si formará parte de la expedición a Madrid.

El calendario del Villarreal. / VILLARREAL CF

Dificultad máxima

Todo jugador contará para lo que se avecina. Ya se sabía que, en una campaña con LaLiga y la Champions (la Copa del Rey todavía queda lejos), con un calendario global apretado por la disputa del Mundial 2026, el respiro iba a ser escaso (por mucho que ahora se venga de cuatro días sin entrenamientos, aunque no para todos, debido a la amplia nómina de internacionales ya cifrada). Con todo, la suerte no ha sido muy benévola con los groguets, ya que tanto el sorteo doméstico como el de la UEFA con el arranque de la fase liga de la Champions ha concentrado, en estas seis próximas semanas, un montón de compromisos con rivales de gran envergadura.

La secuencia es la siguiente: Atlético de Madrid (fuera), Tottenham (fuera), Osasuna (casa), Sevilla (Pizjuán), Athletic Club (casa), Juventus (Cerámica) y Real Madrid (la visita al Santiago Bernabéu, desde este lunes, ya con día y hora: sábado 4 de octubre a las 21.00 horas).

A la vuelta de un nuevo intermedio por los compromisos internacionales de selecciones, nuevo esprint con el Villarreal-Betis y el Villarreal-Manchester City, antes de cerrar octubre contra el Valencia en Mestalla.

El siguiente mes se suaviza, si es que se puede hablar así de un noviembre con media docena de encuentros: Rayo Vallecano, Pafos, Espanyol, Mallorca, Borussia Dormund y Real Sociedad.

Los partidos del Villarreal en septiembre y octubre / VILLARREAL CF

Primera toma de contacto

Georges Mikautadze, el fichaje más caro en la historia del Villarreal (30 millones de euros), ya apunta al Metropolitano. El delantero se puso, este lunes por la tarde, por vez primera a las órdenes de Marcelino, tras su doble aparición con la selección de Georgia, destacando su gol a Bulgaria en el 3-0.

Respecto a Vigo, además del ex del Olympique de Lyón, también tendrá el sábado la oportunidad de estrenarse en amarillo el israelí Manor Solomon. Y lo dicho: Ayoze también estará, con lo que el Submarino contará con prácticamente toda la artillería en Canillejas.