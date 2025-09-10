El Villarreal femenino se gana otra ronda de la Copa tras dejar KO al Alba Fundación (4-1)

El Villarreal femenino, que en el estreno liguero apuntó muy buenas formas a pesar de caer derrotado frente al Atlético B, superó la primera eliminatoria de la Copa de la Reina tras dejar KO al Alba Fundación. Fue en un partido muy completo para las muchachas de Jordi Ferriols, que, con un buen planteamiento y un gran trabajo coral, acabaron abriendo brecha en el marcador.

Gran partido el completado por las vila-realense frente al Alba Fundación. / Villarreal CF

El primer tiempo fue la mar de entretenido, con llegadas y ocasiones en ambas áreas. Las vila-realenses de Jordi Ferriols salieron al campo muy enchufadas. Avisó a las primeras de cambio María, y a partir de ahí el juego bien trenzado de las ‘groguetas’ les permitió golpear primero, en el minuto 11, por mediación de la ecuatoriana Ligia Moreira.

El Alba Fundación, que nunca estuvo desenchufado del partido, avisó en el minuto 29 y en el 35’ Laura Ortega puso la igualada en el marcador. Las tablas duraron muy poco porque en apenas siete minutos se pasó del 1-1 al 3-1 con los goles de Sara Medina y Alexia Jr. Con esa renta se llegó al descanso. Quedaba otros largos 45 minutos.

Clara superioridad del Villarreal ante un rival de la misma categoría. / Villarreal CF

Reanudación

Tras el descanso las manchegas movieron ficha. Hicieron dos cambios, pero tampoco les hizo mejorar en exceso. Tuvieron un par de llegadas, con remates finales, sin éxito. Al cuarto de hora María Romero hizo el 4-1 tras un rechace del poste a tiro de María Macías. Ese gol abría una gran brecha en el marcador.

Las de la Plana se dedicaron a temporizar el encuentro con la eliminatoria más que encarrilada. Las albaceteñas lo intentaron, pero se toparon con un equipo bien armado y con una portera como la vinarocense Mar Segarra que realizó buenas intervenciones.

Lo más próximo para el Villarreal femenino será el partido de liga que el próximo domingo le enfrentará al Real Betis en tierras sevillanas, a partir de las 11.00 horas.

Ficha técnica:

-4- Villarreal: Mar Segarra; Estupiña, Laura, María (Balma, min. 76), Querol, Sara Medina, Nerea (Martuka, min. 64), Moreira, Alexia Jr (María Macías, min. 55), Luna Figols y Enseñat (Cienfu, miin. 64).

-1- Alba Fundación: Renata; San Nicolás, Boyero, Sara (Lecaille, min. 77), Fariña (Irene, min. 46), Leire, Méndez, Lara Sierra, Mireya (MT, min. 46), Ortega (Raquel, min. 81) y Celia Gómez (Moreno, min. 65).

Goles: 1-0. Min. 11: Moreira. 1-1. Min. 35: Laura Ortega. 2-1. Min. 36: Sara Medina. 3-1. Min. 42: Alexia jr. 4-1. Min. 60: María Romero.

Árbitra: Nuria Sánchez García (Albacete).

Campo: Ciudad Deportiva. Campo 5.