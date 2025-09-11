El Villarreal presenta a sus últimos fichajes: Mikautadze, Solomon, Oluwaseyi y Tenas

La sala de prensa del Estadio de la Cerámica se ha vestido de gala este jueves. El motivo no era otro que la presentación oficial en sociedad de los cuatro últimos fichajes del Villarreal CF. Cuatro de una tacada. Cuatro refuerzos de Champions para la Champions. Con el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, como maestro de ceremonias, Georges Mikautadze, Manor Solomon, Tani Oluwaseyi y Arnau Tenas comparecieron por primera vez como futbolistas groguets.

Un multitudinario acto en el que han estado presentes, además, el director de fútbol del Submarino, Miguel Ángel Tena, así como otros consejeros y directivos como Elena Roig Negueroles, Pasqual Ibáñez, Salvador Ten, Luis Espejo, Juan Malabia, Adolfo Andreu y el embajador del club de la Plana Baixa, Marcos Senna.

Los prolegómenos de la presentación de Oluwaseyi, Solomon, Tenas y Mikautadze. / Ismael Mateu

La presentación de Roig Negueroles

El primero en tomar la palabra fue el consejero delegado, que radiografió brevemente a cada futbolista. "Tras un mercado de fichajes muy intenso en la recta final, creemos que hemos apuntalado muy bien la plantilla para afrontar con garantías las tres competiciones que tenemos", dijo en primer lugar.

Sobre Oluwaseyi, destacó que "todos los jugadores de la MLS nos han dado muy buen resultado. Intensidad, goles y fortaleza física".

En cuanto a Solomon, desveló Roig Negueroles que "quisimos firmarlo hace dos años, creemos que nos va a aportar mucho en ataque. Es muy ofensivo", mientras que elogió el currículo del guardameta Tenas: "Arnau viene del PSG, un club campeón de Europa, además ha ganado la medalla de oro olímpica con España. Apuntala la portería junto a los otros dos porteros que tenemos".

Dejó para el final al crack de este nuevo Submarino, Mikautadze: "Goerges es un delantero diferente, que nos va a aportar mucho, que tiene cosas de Butragueño y de Villa. Es un atacante callejero que le va a encantar a nuestra afición".

El Villarreal ha presentado a sus últimos fichajes: Mikautadze, Solomon, Oluwaseyi y Tenas. / Toni Losas

Oluwaseyi acepta el reto

El internacional canadiense está ilusionado ante el reto que le espera en el Submarino: "Tengo ganas de afrontar este enorme desafío de poder jugar en una liga tan importante como la española y poder ayudar al equipo".

"Estoy aquí para aportar y para sumar. Me encantan los retos y espero ayudar al Villarreal a conseguir cosas importantes", explicó.

También desveló que pidió consejo a su compatriota Buchanan y al seleccionador de Canadá: "Fue muy importante Buchanan para mí. Hablé varias veces antes de venir y me dijo que aquí estaba muy bien, que sería muy bueno para mí este club. Además, mi seleccionador, Jesse Marsch, también me recomendó venir a un club como el Villarreal y a una liga como la española, que sería muy importante para mi crecimiento".

Y no quiso meterse presión en cuanto a anotaciones. "No me pongo una cifra de goles, porque es meterme una precisión que es innecesaria. Lo importante es rendir bien y poder aportar cosas al equipo. No es determinante mis goles, sino jugar bien", remarcó.

Solomon, ilusionado

Uno de los jugadores más esperados era Manor Solomon, fichado a las 23:57 horas casi en el cierre del mercado. "Estoy muy feliz por haber firmado por el Villarreal. El fichaje pasó muy rápido, en las dos últimas dos horas de emercado. Era algo que no esperaba, pero se aceleró todo muy rápido. Ahora tengo muchas ganas de poder debutar y ayudar al equipo con buenas actuaciones", reconoció.

El israelí se definió así: "Soy un jugador veloz, de calidad y con mucho regate. Tengo gol pero también puedo dar muchas asistencias. Quiero ayudar al equipo aportando otras cosas que puede que no tenga el equipo. Y, sobre todo, vengo a ayudar".

Ahora, Solomon se medirá en Champions ante el club al que pertenece y del que está cedido. "Hace unos días era jugador del Tottenham, pero ahora me debo al Villarreal. El fútbol te cambia en cuestión de horas. Es un gran desafío para mí poder ayudar al Villarreal en la Champions e intentaremos derrotar al Tottenham. Esperamos hacer una buena Champions con mi nuevo club", comentó.

Mano Solomon, jugador del Villarreal. / Toni Losas

Otro tema que tocó fue el de la comunicación. "El idioma es muy importante donde juegas. Lo entiendo perfectamente, pero espero aprenderlo a ahblar bien en dos meses. Me gusta mucho el idioma. En Israel aprendemos el inglés pero el segundo idioma que se aprende es el español, y por eso lo entiendo bastante", desveló.

Sobre el futuro inmediato, confesó que "hablé con el entrenador (Marcelino), pero todavía no sobre el Tottenham. Es un gran entrenador y seguro que sabe más que yo del Tottenham. Primero estamos centrados en el gran partido que tenemos este sábado, contra el Atlético de Madrid, un difícil rival al que queremos ganar".

Otro de sus desafíos es estrenarse en España. "Es una liga diferente para mí la española, diferente a la Premier League o a la liga ucraniana. Es un campeonato muy importante, de las mejores ligas del mundo. Desde que era niño veía los partidos de LaLiga. Es un torneo muy competitivo y tengo muchas ganas de estrenarme aquí", expuso.

Y tiene mucha experiencia en la Liga de Campeones y así lo argumentó: "La Champions es una competición especial, diferente. La más importante del mundo. Es muy bonita jugarla y ya tuvo la suerte de hacerlo con el Shakhtar, ahora espero disfrutarla con el Villarreal y hacer cosas importantes".

Por último, no entró en polémicas políticas y fue sincero: "No sé muy bien lo que está pasando. Soy jugador de fútbol y estoy aquí para jugar a fútbol y no para hablar de política. Soy israelí y estoy orgulloso de serlo, pero aquí estoy para jugar a fútbol".

Arnau Tenas, portero del Villarreal, junto a Roig Negueroles. / Toni Losas

Tenas, mentalizado

En el turno para Arnau Tenas, el portero campeón olímpico está feliz en el Villarreal y sabe que no será fácil jugar. "La competencia es sana y es bueno que exista. Estamos en un club importante y muy competitivo, donde hay competencia en todas las parcelas del campo. Por eso tenemos que trabajar duro y aportar cuando nos toque jugar", indicó.

Al respecto, fue tajante: "Siempre me han gustado los retos. No me gustan las cosas fáciles. Ahora tengo que ponérselo difícil al entrenador y estar preparado para cuando me llegue la oportunidad".

Consideró el catalán que el Submarino se le adapta a la perfección. "Me estoy sintiendo muy cómodo aquí. Un club muy familiar y acogedor, donde te hacen sentir muy a gusto", dijo.

Arnau Tenas, portero del Villarreal. / Toni Losas

Sobre su llegada al Villarreal, confesó que "este es un paso muy importante en mi carrera. Quiero hacer cosas bonitas en el Villarreal. Es un gran reto estar aquí y me voy a dejar la piel por este gran club".

A su vez, confesó que pidió consejos a un exgroguet amigo suyo, Álex Baena: "A Baena le conozco desde los 15 años, que hemos compartido muchas selecciones, me habló muy bien del Villarreal y me dijo que estaré muy a gusto en este club".

Por último, sobre su situación, la afrontó con honestidad: "No tengo que demostrar nada a nadie. Solo tengo ganas de competir y de ayudar al equipo. Yo estoy preparado para jugar y aportar en cualquier momento".

Mikautadze, delantero del Villarreal, junto a Arnau Tenas. / Toni Losas

Mikautadze, referente

El último en intervenir fue la gran estrella grogueta, Georges Mikautadze. "Estoy muy agradecido por el esfuerzo que el Villarreal ha realizado por mí. Sé que soy el jugador con el valor más alto en cuanto a un traspaso y ahora espero aportarle mucho al equipo y ayudar con goles y buenas actuaciones. Siempre doy lo máximo de mí y voy a hacer lo mismo aquí", explicó en un primer momento.

Desveló el franco-georgiano que una exestrella amarilla como Rober Pires le dio consejos. "Conozco muy bien los anteriores delantero que ha tenido el Villarreal. Hablé con algún exjugador y hablé con Robert Pires, quien me habló maravillas del Villarreal y que es un club muy familiar en un entorno en el quevoy a explotar", reconoció.

El internacional por Georgia no ocultó que "desde pequeño he visto LaLiga española y tenía muchas ganas de jugar aquí en un campeonato tan importante. Creo que tenemos un gran equipo y espero que podamos hacer una gran temporada".

Georges Mikautadze, junto a Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal. / Toni Losas

"Ya he podido conocer a los compañeros y he hablado con el míster, aunque todavía nada especial. Me estoy llevando muy bien con Ayoze y he podido tener varias conversaciones con algunos compañeros. Se ve un grupo muy sano", dejó constancia.

Un Mikautadze que avaló al futbolista de su país: "Era uno de mis sueños venir a jugar a España cuando era pequeño. Tuvimos aquí cerca a Mamardashvili y esperemos que cada vez más georgianos puedan jugar en una liga tan importante".

"Creo que estoy preparado para jugar. Dependerá del míster, pero vengo con nivel competitivo tanto con el Lyon como con mi selección. Ahora solo hay que trabajar, jugar y aportar cosas para el equipo", terminó el atacante groguet para cerrar una maratoniana presentación de los últimos fichajes de un Villarreal de Champions.