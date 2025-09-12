La decisión de la UEFA sobre el Villarreal-Barcelona en Miami

El Comité Ejecutivo de la UEFA en su reunión de Tirana (Albania), ha debatido sobre el Villarreal CF-FC Barcelona, correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga EA Sports, previsto para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre del 2025, justo antes del parón navideño. Concretamente, sobre la posibilidad de que se traslade del Estadio de la Cerámica al Hard Rock Stadium de Miami (Florida), en Estados Unidos.

Aunque no figuraba en la agenda formal, el Comité Ejecutivo del organismo que rige el fútbol europeo estudió con interés la petición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para llevar el Villarreal-Barcelona a EEUU, lo que supondría un paso histórico hacia la apertura global de la Liga española.

La iniciativa, que choca con las costumbres más conservadoras del fútbol continental, encaja en la tendencia de un deporte cada vez más internacional, con audiencias y aficionados repartidos por todo el mundo. El propio presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, ya había admitido recientemente que, aunque a muchos no les entusiasme la idea, la base legal es clara: si la federación organizadora y la receptora están de acuerdo, no hay margen real para frenar proyectos de este tipo.

La FIFA, que ya reformó hace un año su normativa sobre partidos fuera del país de origen, exige que se evalúe la competitividad y la seguridad, así como el bienestar de jugadores y aficionados. Precisamente esos aspectos han sido cuidadosamente incluidos en la propuesta española, que subraya que el encuentro en Miami reforzaría la integridad y la visibilidad de LaLiga, sin poner en riesgo la igualdad entre equipos.

Pese a las reticencias de algunos actores, como el Real Madrid o la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que alegan falta de diálogo o cambios en el equilibrio de la competición, la propuesta cuenta con el respaldo de quienes ven en ella una oportunidad sin precedentes, entre ellos el Villarreal y el Barcelona: abrir el mercado estadounidense al fútbol español, dar protagonismo a los jugadores en un escenario global y acercar a millones de seguidores internacionales a un espectáculo que, de otro modo, solo pueden vivir a través de una pantalla.

El calendario del Villarreal. / VILLARREAL CF

La reunión

