Solomon, el Villarreal y la polémica sobre los disturbios en la Vuelta: "Soy israelí, estoy orgulloso de serlo y solo hablo de fútbol"

Está al margen de situaciones extradeportivas y centrado al 100% en el Villarreal CF. Era uno de los jugadores más esperados en la presentación oficial de los últimos refuerzos del pasado jueves, fichado a las 23:57 horas casi en el cierre del mercado. Se trata de Manor Solomon, uno de los fichajes estrella del Submarino, curiosamente cedido por el primer rival en la Champions League, el Tottenham.

"Estoy muy feliz por haber firmado por el Villarreal. El fichaje pasó muy rápido, en las dos últimas dos horas de emercado. Era algo que no esperaba, pero se aceleró todo muy rápido. Ahora tengo muchas ganas de poder debutar y ayudar al equipo con buenas actuaciones", reconoció.

Manor Solomon, nuevo jugador del Villarreal, junto a Fernando Roig Negueroles. / Toni Losas

Cómo se define

El israelí se definió así: "Soy un jugador veloz, de calidad y con mucho regate. Tengo gol pero también puedo dar muchas asistencias. Quiero ayudar al equipo aportando otras cosas que puede que no tenga el equipo. Y, sobre todo, vengo a ayudar".

Ahora, Solomon se medirá en Champions ante el club al que pertenece y del que está cedido. "Hace unos días era jugador del Tottenham, pero ahora me debo al Villarreal. El fútbol te cambia en cuestión de horas. Es un gran desafío para mí poder ayudar al Villarreal en la Champions e intentaremos derrotar al Tottenham. Esperamos hacer una buena Champions con mi nuevo club", comentó.

Otro tema que tocó fue el de la comunicación. "El idioma es muy importante donde juegas. Lo entiendo perfectamente, pero espero aprenderlo a ahblar bien en dos meses. Me gusta mucho el idioma. En Israel aprendemos el inglés pero el segundo idioma que se aprende es el español, y por eso lo entiendo bastante", desveló.

Solomon, con el micro, junto a Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, Mikautadze, Oluwaseyi y Tenas. / Toni Losas

Sobre el futuro inmediato, confesó que "hablé con el entrenador (Marcelino), pero todavía no sobre el Tottenham. Es un gran entrenador y seguro que sabe más que yo del Tottenham. Primero estamos centrados en el gran partido que tenemos este sábado, contra el Atlético de Madrid, un difícil rival al que queremos ganar".

Con ganas de estrenarse en LaLiga

Otro de sus desafíos es estrenarse en España. "Es una liga diferente para mí la española, diferente a la Premier League o a la liga ucraniana. Es un campeonato muy importante, de las mejores ligas del mundo. Desde que era niño veía los partidos de LaLiga. Es un torneo muy competitivo y tengo muchas ganas de estrenarme aquí", expuso.

El Villarreal presentó a sus últimos fichajes: Mikautadze, Solomon, Oluwaseyi y Tenas. / Toni Losas

Y tiene mucha experiencia en la Liga de Campeones y así lo argumentó: "La Champions es una competición especial, diferente. La más importante del mundo. Es muy bonita jugarla y ya tuvo la suerte de hacerlo con el Shakhtar, ahora espero disfrutarla con el Villarreal y hacer cosas importantes".

Al margen de polémicas

Por último, no entró en polémicas políticas y fue sincero: "No sé muy bien lo que está pasando. Soy jugador de fútbol y estoy aquí para jugar a fútbol y no para hablar de política. Soy israelí y estoy orgulloso de serlo, pero aquí estoy para jugar a fútbol".