El Villarreal B quiere recuperar la senda de la vitoria frente al Europa en el Mini Estadi

El Villarreal B recibe esta tarde en el Mini Estadi (16.15 horas) a un recién ascendido como es el Europa. Un encuentro que llega después de la derrota encajada en el campo del Eldense, en un partido donde los muchachos de David Albelda merecieron mejor suerte, pero tras errar un penalti y varias ocasiones claras de gol, al final cayeron derrotados por la mínima.

El filial amarillo quiere sobreponerse tras la derrota frente al Eldense. / Juan Francisco Roca

Ahora intentarán sobreponerse ante un rival muy intenso que saldó sus dos primeros partidos de liga con empate en la primera jornada en su campo ante el Sevilla Atlético (1-1) y triunfo por la mínima el pasado fin de semana en el campo del Antequera (0-1). Con cuatro puntos en su casillero el equipo del barrio de Gràcia (Barcelona) es quinto en la tabla.

Recuperar la senda

El Villarreal B buscará imponer su ley ante su afición y, como sucedió el día del Alcorcón, sin tener excesiva prisa querrá ir encarrilando poco a poco la victoria. Ante el conjunto madrileño los muchachos de David Albelda tuvieron fe hasta el último minuto y lograron el gol de la victoria en el minuto 97.

Curro Muñoz podría disponer de los primeros minutos con el Villarreal B. / Juan Francisco Roca

Para esta cita en un principio todo el equipo estará disponible para jugar, incluido el mediocentro Pablo Pascual, recuperado de sus molestias, así como el mediocentro Curro Muñoz, el último fichaje cerrado por el Villarreal B, ya recuperado de sus pequeñas molestias.

El Europa llegará a Vila-real con toda su plantilla disponible y con un examarillo en sus filas: el lateral izquierdo Roger Escoruela.