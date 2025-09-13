La crónica: El Atlético de Madrid despierta ante el Villarreal (2-0)

El Atlético de Madrid de los 176 millones de euros en fichajes de este verano, el del 10º club europeo que más ha gastado en el mercado recientemente finiquitado, despertó de su titubeante inicio, dos puntos en las tres primeras jornadas, frente a un Villarreal que, prematuramente, tuvo que nadar a contracorriente en el Riyadh Air Metropolitano (2-0).

El madrugador 1-0, producto de una pifia, puso cuesta arriba un partido con efluvios de Champions. Los amarillos pudieron nivelar la contienda antes del descanso, con la doble oportunidad de Alberto Moleiro y la pelota al travesaño de Nicolas Pepe justo antes de irse a la caseta. Luego, otro tanto pronto, a los siete de la reanudación, pesó como una lápida.

El Atlético, con solo dos puntos, recuperó toda su energía con una rebosante puesta en escena. Con el cuchillo entre los dientes, cortó de cuajo la circulación de balón de los amarillos. Hasta que Sergi Cardona, acogotado por Giuliano Simeone, trató de descargar hacia atrás, en una arriesgadísima acción en la que Julián Álvarez llegó antes para servir en bandeja el madrugador 1-0 a Pablo Barrios.

Pablo Barrios y Parejo disputando un balón / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Seguía sin encontrar su sitio el Villarreal cuando el hijo del Cholo tuvo una ocasión clarísima para doblar la ventaja local. Sin embargo, Moleiro encontró un resquicio para plantarse ante Jan Oblak, pero quiso ajustar tanto el remate, que no halló palos. El tinerfeño repitió chance camino del ecuador de la primera mitad, pero su brillante maniobra en el área acabó más o menos en el mismo lugar que el disparo precedente.

Buenas opciones para el 1-1

Los colchoneros aplacaron el intento de rebelión de los groguets y asieron de nuevo con mano firme el mando del encuentro. Con todo, el primer acto terminó con Pepe estrellando una falta en el larguero, con el guardameta esloveno ya superado. A la postre, pese al dominio local sin reparos (68%), el recuento de ocasiones había sido tremendamente equilibrado.

Nicolas Pepe con el esférico / Europa Press

Más difícil todavía

El Atlético pasó de estar encerrado en su vestuario a estar cercado por el Submarino en el reinicio de la contienda. Ensanchando el campo con Cardona y Buchanan, amasó varias acometidas que adolecieron de remate. El que sí tuvieron los rojiblancos en el minuto 52, en una jugada de costado a costado: centro de Marcos Llorente y cabezazo de Nico González comiéndole el terreno a Santiago Mouriño.

Renato Veiga en el césped / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La misión pasó de difícil a casi imposible, aunque no era la primera vez que el Submarino de Marcelino emergía de las profundidades. Para ello recurrió a un triple relevo (Santi Comesaña, Pape Gueye y Ayoze Pérez adentro; Moleiro, Thomas Partey y Pepe fuera).

José Luis Munuera Montero después de señalar una falta a Thomas Partey / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Clément Lenglet superó a Luiz Júnior para el 3-0, pero el árbitro cobró la falta por un empujón del francés a Renato Veiga.

No favorecieron, más bien todo lo contrario, las abundantes interrupciones en la media hora final, entre las sustituciones, calambres y las lesiones (David Hancko apenas si duró siete minutos)

El 2-0, si bien aún dejaba abierta una rendija, invitaba a pensar en el siguiente capítulo. Y, para ambos, pasa por la Champions (de verdad) esta semana.